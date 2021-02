Coronanieuws: 818 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, nieuw EU-coronaoverleg

Voorbereidingen bij het ETZ in Tilburg. (Foto: Noël van Hooft) vergroot

In dit liveblog hielden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Brabant telt woensdag 818 nieuwe coronabesmettingen

294 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, blijkt uit cijfers woensdag.

'Van Dissel: lockdown voorkwam zo'n 41.000 ziekenhuisopnames.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

06.30 - EU-leiders praten over vaccinatieproductie en 'coronapaspoort'

27 EU-leiders overleggen donderdagmiddag over de stand van zaken rond de productie en levering van vaccins en de voortgang met het inenten van de EU-bevolking. Aan de orde komt ook de zorg over de nieuwe virusvarianten die geleidelijk de overhand in de EU krijgen. Onder aanvoering van Griekenland leggen de zuidelijke vakantielanden de invoering van een coronapaspoort voor gevaccineerde reizigers weer op tafel. Ze willen zo snel en veilig mogelijk toeristen kunnen verwelkomen.

06.00 - Tilburg en Spoorpark gaan broeden op maatregelen om extreme drukte te voorkomen

De gemeente Tilburg en de directie van het Spoorpark gaan in overleg om gepaste maatregelen te bedenken om grote drukte in het park in de toekomst te voorkomen. Dat zegt burgemeester Theo Weterings. Woensdagmiddag werd het Spoorpak vanwege het te grote aantal bezoekers ontruimd.

05.45 - Forse stijging ziekenhuisopnames coronapatiënten op Aruba

Op Aruba wordt met zorg gekeken naar de snelle stijging van het aantal coronapatiÙnten dat de afgelopen dagen moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Zo lagen er op 19 februari nog acht mensen met corona in het Horacio Oduber Hospitaal, het enige ziekenhuis op het eiland. Van hen lagen er vier op de intensive care. Op 24 februari waren dat er al 27, van wie zeven op de ic.

05.30 - Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland stijgt opnieuw

Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland is het laatste etmaal verder gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft donderdagochtend bijna 12.000 nieuwe gevallen gemeld.

Woensdag waren dat er nog iets meer dan 8000, meer dan een verdubbeling ten opzichte van dinsdag. Met het cijfer van woensdag kwam er een einde aan een daling van drie dagen op rij. Het is een vast patroon dat de besmettingscijfers in Duitsland oplopen naarmate de week vordert. In totaal is het coronavirus in Duitsland bij 2.414.687 personen vastgesteld.

05.00 - Festival Best Kept Secret gaat ook dit jaar niet door

Het festival Best Kept Secret is ook dit jaar afgelast. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. Vorig jaar ging het festival in Hilvarenbeek vanwege de coronacrisis ook niet door.

03.00 - 'Alternatief dubbele test niet werkbaar voor passagier'

De luchtvaartsector vraagt politiek Den Haag verder te zoeken naar een werkbaar alternatief voor de dubbele test voor passagiers. Dat heeft voorman Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel BARIN gezegd tegen De Telegraaf.

Hij reageerde op een brief van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) inzake de dubbele testverplichting. Het ministerie van Volksgezondheid verraste de luchtvaartvaartsector met een versoepeling voor het dubbel testen.

Reizigers en crew mogen de sneltest overslaan als ze een zogeheten lamp of PCR-test doen op de dag van vertrek en het maximaal 12 uur voor de vlucht is afgenomen. Punt is volgens Fruitema dat nergens in het buitenland een PCR-test van maximaal 12 uur oud te krijgen is.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.