Coronanieuws: Rutte is niet tegen coronapaspoort, 946 nieuwe gevallen in Brabant

Foto: Noël van Hooft vergroot

In dit liveblog hielden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Rebellerende horeca zegt uit protest massaal de terrassen open te gooien

In Brabant zijn 946 nieuwe besmettingen gemeld

303 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Coronacrisis zadelt spoorvervoerder NS op met miljardenverlies

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

Het liveblog is gesloten.

22.45 - Zuid-Afrikaanse virusvariant al in helft EU, Britse bijna overal

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus heeft al in veertien EU-landen de kop opgestoken, en de Braziliaanse in zeven. Intussen is er zelfs nog maar één lidstaat die de Britse mutant buiten de deur heeft gehouden, zegt de Europese Commissie. "Er staat ons nog een grote uitdaging te wachten", waarschuwt voorzitter Ursula von der Leyen.

De nieuwe varianten baren zorgen, omdat ze besmettelijker zijn en mogelijk minder vatbaar voor sommige vaccins die nu worden gemaakt. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de Zuid-Afrikaanse mutant. Farmaceut Moderna heeft zijn vaccin daar inmiddels al op aangepast.

21.55 - Noodkreet evenementenorganisatoren: uitstel steun kost ons de kop

Als het nog vier maanden duurt voor ze hun in december beloofde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van de overheid krijgen, kost het ze de kop. Die noodkreet laat een groep ondernemers uit de evenementenbranche horen in een brief aan alle leden van de Tweede Kamer. Ze vinden dat die de minister er verantwoording moeten roepen nu deze week de aankondiging kwam dat de betaling van die ruimere vergoeding uitgesteld wordt.

21.45 - Bruls wil snel versoepelen: 'dit is niet meer te houden'

"De huidige coronamaatregelen zijn niet te houden. Het kabinet moet binnen enkele weken versoepelen, om te beginnen door in de buitenlucht meer mogelijk te maken". Dat zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en het landelijke Veiligheidsberaad in het AD.

Bruls reageert hiermee op de drukte in de parken verspreid over Nederland de afgelopen dagen en het voornemen van een deel van de horeca om volgende week tegen de regels in de terrassen open te gooien.

21.40 - Rutte: te vroeg voor coronapaspoort maar niet tegen

Premier Mark Rutte vindt het nog te vroeg voor besluiten over een coronapaspoort. Maar Nederland heeft in principe geen bezwaar tegen een inentingsbewijs waarmee reizen of andere uitjes weer zouden kunnen, zei hij na afloop van overleg per videoverbinding met zijn EU-collega's over de coronapandemie. Volgens de demissionair minister-president is een dergelijk certificaat niet politiek maar technisch het grootste probleem.

19.40 - AstraZeneca: Britten reserveerden Nederlandse vaccinfabriek

Het Verenigd Koninkrijk heeft het Leidse bedrijf dat het coronavaccin van AstraZeneca maakt en andere vaccinfabrieken al vroeg gereserveerd. Die afspraken lagen er al lang voor AstraZeneca een bestelling kreeg van de EU, zegt topman Pascal Soriot. Maar waarom beloofde het bedrijf vervolgens aan Brussel dat de fabrieken voor de EU zouden draaien?, blijven Europarlementariërs zich afvragen.

De vaccinfabrikant en de EU touwtrekken om de fabrieken sinds er een in België haperde en AstraZeneca vervolgens de leveringen met meer dan de helft terugschroefde. Dat stuitte in Brussel op onbegrip en woede. Te meer toen bleek dat de aanvoer naar het VK niet stokte.

19.35 - Politie dreigt tonen gezichten jonge relschoppers Eindhoven

De politie dreigt een aantal minderjarige jongens die deelnamen aan de rellen in Eindhoven van 24 januari herkenbaar in beeld te gaan brengen. Ze krijgen tot maandag 1 maart 12.00 uur de tijd zich te melden. Anders komen ze met hun gezicht op tv bij het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant, zo meldt de politie donderdag.

19.30 - Wereldwijd meer dan 2,5 miljoen doden door coronapandemie

Wereldwijd zijn sinds het begin van de coronapandemie meer dan 2,5 miljoen mensen overleden aan het virus, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins. De grens van 1 miljoen werd eind september gepasseerd en die van 2 miljoen op 15 januari. Het virus dook eind 2019 op in China. Eind juni waren een half miljoen mensen overleden als gevolg van Covid-19.

18.30 - 'Bijna 20 procent kerkgangers gaat na corona minder naar kerk'

Bijna 20 procent van alle christenen die zeker eenmaal per maand naar de kerk ging voor de coronacrisis, is van plan minder vaak of helemaal niet meer te gaan. Dat meldt het radioprogramma Dit is de Dag van de EO op basis van onderzoek dat is gedaan in samenwerking met het Nederlands Dagblad onder duizend kerkgangers.

18.10 - Horecabranche begint nog een corona-rechtszaak tegen overheid

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) begint nog een corona-rechtszaak tegen de overheid. De brancheorganisatie wil via een kort geding afdwingen dat een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk wordt uitbetaald.

Veel eigenaren van restaurants en cafés hebben deze week een bericht gekregen van de overheid dat dit geld niet zoals verwacht eind februari zal worden betaald, maar "binnen 16 weken". Volgens KHN dreigen veel ondernemers daardoor in betalingsproblemen te komen.

17.35 - Politie pakt zevende persoon op vanwege datadiefstal GGD

De politie heeft een zevende persoon opgepakt vanwege diefstal van persoonsgegevens uit de coronasystemen van de GGD. Het gaat om een 19-jarige man uit Nootdorp.

De zaak kwam eind januari aan het licht, toen RTL Nieuws ontdekte dat gegevens van mensen die zich op het coronavirus hadden laten testen, te koop werden aangeboden via de chatapp Telegram. Het ging onder meer om namen, adressen, telefoonnummers, geboortedata en burgerservicenummers. Zulke gegevens zijn heel interessant voor cybercriminelen. Zij kunnen de nietsvermoedende gedupeerden benaderen en proberen om ze geld af te troggelen. Maar ze kunnen zich ook bij bedrijven voordoen als de gedupeerden en zo bijvoorbeeld abonnementen afsluiten.

16.55 - Baas AstraZeneca 'teleurgesteld' over haperen vaccinaanvoer

AstraZeneca-topman Pascal Soriot is "teleurgesteld" dat de productie en dus de levering van zijn coronavaccin aan de Europese Unie tegenvalt. "Net als jullie", zei hij in het Europees Parlement, dat hem en andere vaccinfabrikanten donderdag aan de tand voelt.

AstraZeneca meldde de afgelopen weken tegenslag na tegenslag. In de eerste drie maanden van dit jaar moest de EU het stellen met 40 miljoen doses, terwijl zij rekende op 80 miljoen en eigenlijk nog heel wat meer. De productie in het tweede kwartaal dreigt ook fors tegen te vallen, bleek maandag. Het bedrijf staat er in Brussel sindsdien niet erg goed op.

16.40 - Het hof doet vrijdag uitspraak over het afschaffen van de avondklok

Het hof doet vrijdag uitspraak over het afschaffen van de avondklok. De uitspraak in het hoger beroep is schriftelijk. De rechtbank in Den Haag gaf actiegroep Viruswaarheid vorige week gelijk in een kort geding tegen de Nederlandse staat over de rechtmatigheid van de avondklok. De Staat tekende meteen hoger beroep aan en haastte zich naar het hof met het verzoek de werking van het vonnis op te schorten. Dat deed het hof dinsdag kort voor 21.00 uur na een chaotisch verlopen zitting.

16.05 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen vrijwel stabiel

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ten opzichte van woensdag amper toegenomen. Er liggen nu 1887 mensen met Covid-19 in het hospitaal, vier meer dan een dag eerder. Van hen liggen er 526 op de intensive care, zeven minder dan woensdag, en 1361 op de verpleegafdelingen, elf patiënten meer.

Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Donderdag belandden er 225 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis, 54 meer dan de vorige dag. Van deze zieken waren er 29 zo ernstig aan toe dat ze naar de ic moesten. Op dit moment zijn er 1025 ic-bedden bezet, waarvan 526 door mensen met corona.

15.55 - NZa: reguliere zorg schaalt verder op

Afgelopen januari hebben ziekenhuizen meer contacten met patiënten gehad dan in dezelfde maand in 2019 en 2020, toen er nog geen corona was. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). "De reguliere zorg schaalt verder op."

Het aantal operaties ligt weer op een normaal niveau, maar het zijn de lichte ingrepen met minder opnames die relatief vaak worden uitgevoerd. Enkele specialismen blijven achter: operaties bij orthopedie en keel-, neus en oorheelkunde worden minder gedaan dan anders.

15. 45 - Amsterdam sluit te drukke Vondelpark af

De gemeente Amsterdam sluit het Vondelpark tijdelijk af omdat het er donderdagmiddag opnieuw te druk is. Bezoekers mogen het park alleen nog verlaten, meldt de gemeente.

Ook woensdag was sprake van grote drukte in het stadspark. In reactie daarop besloot de gemeente de zijingangen van het park af te sluiten en extra toezicht te houden bij de twee hoofdingangen.

15.34 - 5048 positieve landelijke coronatesten gemeld, 946 nieuwe gevallen in Brabant

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 5048 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd tussen woensdag- en donderdagochtend. Dit is iets meer dan het weekgemiddelde. In Brabant zijn 946 nieuwe besmettingen gemeld.

In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4487 positieve coronatesten per dag. Woensdag werden volgens gecorrigeerde cijfers 4403 coronagevallen gemeld. Dinsdag waren het er 3834, maandag 4201.

Wachten op privacy instellingen...

15.16 - Nieuwe vaccinatielocatie opent in Boxmeer

GGD Hart voor Brabant bereidt de opening voor van een nieuwe vaccinatielocatie. Dat meldt de GGD donderdag. Naar verwachting opent de nieuwe locatie medio maart. Dit keer in Sportcentrum 't Hoogkoor aan de Koorstraat 1 in Boxmeer. Hiermee wordt de vierde vaccinatielocatie in de regio Hart voor Brabant een feit. Eerder opende GGD Hart voor Brabant een locatie in Veghel, in de Brabanthallen in Den Bosch en in het Willem II stadion in Tilburg.

14.00 - Partijen willen meer compensatie voor afstudeerders in coronatijd

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat studenten die dit studiejaar afstuderen meer collegegeld terugkrijgen dan tot dusver is toegezegd. Het kabinet geeft bepaalde groepen studenten die later afstuderen een deel van hun collegegeld terug. Maar te veel studenten vallen in de plannen van het kabinet buiten de boot, vinden onder meer regeringspartijen D66 en de VVD.

Mbo- hbo- en wo-studenten die dit studiejaar met vertraging afstuderen, krijgen tot 535 euro compensatie. Verder hoeven huidige studenten volgend studiejaar maar de helft van het collegegeld te betalen. Maar studenten die een wo-bachelor afronden en niet verder studeren, krijgen niets extra's. Ook studenten die dit jaar zonder vertraging afstuderen, krijgen geen geld.

14.45 - Ook kermisbranche bereidt rechtszaak voor tegen staat

De kermisbranche bereidt een rechtszaak voor tegen de staat, omdat de kermissen weer open willen. De kermisondernemers zijn ook niet te spreken over de aangeboden steun, die vervalt als een kermis open is geweest in maart of oktober, de maanden dat kermissen vaak open zijn. De kermisbranche wacht echter de laatste ontwikkelingen in het coronabeleid nog af, voordat het tot een zaak komt.

13.25 - NS heeft mogelijk miljarden extra steun nodig van overheid

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben na een recordverlies in coronajaar 2020 mogelijk nog miljarden euro's extra nodig van de overheid om de dienstregeling komende jaren in stand te kunnen houden. Meer banen wil het vervoersbedrijf niet schrappen. Ook is de NS voorlopig niet van plan om de treinkaartjes in prijs te verhogen, afgezien van inflatiecorrecties.

"Wie wil, kan komende jaren bij NS blijven werken", zo verzekert topvrouw Marjan Rintel. De NS kondigde eerder al aan komende jaren 2300 banen te schrappen. Maar dat wil het bedrijf doen via natuurlijk verloop. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen, is afgesproken met de vakbonden.

12.45 - 80.000 medewerkers wijkverpleging aan de beurt voor coronavaccin

Medewerkers van de wijkverpleging mogen zich de komende tijd laten vaccineren tegen het coronavirus. Vanaf donderdag kunnen ze een afspraak maken bij het callcenter van de GGD. Dat kunnen ze doen nadat ze via hun werkgever een uitnodiging hebben ontvangen. Alle zorgmedewerkers die direct contact hebben met cliënten komen in aanmerking. Dat zijn zo'n 80.000 mensen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Om te grote drukte in één keer te voorkomen, worden de medewerkers in groepen uitgenodigd. De mensen die in de wijkverpleging werken, worden gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca. Mensen van 65 jaar en ouder, of met specifieke medische aandoeningen, krijgen het effectievere vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden.

12.00 - Depla wil meedenken over wat buiten wel kan

Burgemeester Paul Depla van Breda gaat de komende dagen met horecaondernemers in zijn gemeente meedenken over wat er buiten mogelijk is. Heropenen van de terrassen op 2 maart mag binnen de geldende coronamaatregelen niet, maar er zijn volgens hem best meer mogelijkheden dan nu het geval is. "We moeten ook in Den Haag voor het voetlicht brengen wat er in de steden gebeurt. We kunnen niet aan de gang blijven met verbieden en gebieden", aldus de Bredase burgemeester.

Donderdag riepen 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) horecaondernemers op om dinsdag hun terrassen weer te openen.

11.55 - Moderna heeft coronavaccin aangepast op Zuid-Afrikaanse variant

Vaccinproducent Moderna heeft een aangepaste versie van zijn coronavaccin gemaakt die specifiek de Zuid-Afrikaanse variant van het virus onschadelijk moet maken. De fabrikant heeft een partij van de nieuwe kandidaat-vaccins gestuurd naar de National Institutes of Health (NIH) in de Verenigde Staten voor klinisch onderzoek. Als dat een succes is, kan het bedrijf een aanvraag doen bij de medische toezichthouders om de nieuwe versie op de markt te mogen brengen.

11.43 - Sportscholen gaan ook actievoeren

Sportscholen bieden op zaterdag 27 februari buiten een coronaproof training aan. Dat kan fietsen, lopen, roeien of een andere training zijn. Het doel is om de noodzaak van de heropening van de sportscholen onder de aandacht te brengen. "Op dit moment staat de teller op 150 deelnemende clubs, maar het aantal loopt snel op", zeggen de actievoerders. "Ook in de provincie Noord-Brabant doen er veel clubs mee."

11.35 - 303 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 303 coronapatiënten. Dat zijn er negen meer dan gisteren. De afgelopen 24 uur werden 41 nieuwe patiënten opgenomen. Daar tegenover staat dat 35 patiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Vijf coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal en twee zijn er overgeplaatst. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant.

10.30 - Ziekteverzuim in zorgsector blijft stijgen: 71.000 zieken per dag

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in de maand januari opnieuw gestegen. Toen waren dagelijks gemiddeld 71.000 werknemers niet inzetbaar. Dat is meer dan het gemiddelde verzuim over het hele coronajaar 2020, meldt kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet. Vorig jaar bleven gemiddeld 63.000 medewerkers per dag thuis vanwege ziekte.

Op basis van onderzoek bij circa driehonderd zorginstellingen berekende Vernet het landelijk verzuimpercentage in januari op 7,68 procent. Het verzuim steeg in alle regios, de regio Noord liet net als een jaar geleden het hoogste verzuim zien. De cijfers zijn nog exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op de uitslag van een coronatest.

10.00 - Eindhovense horeca doet niet mee aan protestactie

De Eindhovense horeca doet niet mee aan de protestactie van andere horecaondernemers, die op 2 maart de terrassen willen openen. De ondernemers in Eindhoven willen zich richten op de lange termijn en de plannen die ze nu met de gemeente aan het maken zijn.

Dat zegt Ruud Bakker, voorzitter van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. “We zijn in gesprek met de gemeente om een plan te maken, waardoor de horeca op een veilige manier open kan. Waarom al die moeite er nu al insteken?”, vertelt Bakker in de radiouitzending Wakker!.

09.00 - Coronacrisis zadelt spoorvervoerder NS op met miljardenverlies

De coronacrisis heeft de Nederlandse Spoorwegen (NS) vorig jaar opgezadeld met een recordverlies van 2,6 miljard euro. Niet alleen gingen er veel minder mensen met de trein, maar het vervoersbedrijf heeft ook flink moeten afschrijven omdat de reizigersaantallen waarschijnlijk nog jaren onder druk staan.

Vanwege de coronapandemie kopen minder reizigers een kaartje, pauzeren reizigers hun abonnement en neemt de verkoop in de winkels op stations af. Daarom is het hoofdrailnet in Nederland waarschijnlijk nog tot 2025 zwaar verlieslatend, vreest de NS. Voor de verwachte verliezen op deze concessie heeft het bedrijf een afschrijving van 1,6 miljard euro in de boeken gezet. In totaal bedragen de afschrijvingen en een voorziening voor verlieslatende contracten ongeveer 2,3 miljard euro.

07.51 - Sekswerkers in actie om werk te hervatten

Sekswerkers demonstreren dinsdagmiddag in Den Haag. Ze eisen dat ze net als andere contactberoepen, zoals kappers, vanaf woensdag weer aan het werk mogen. Voor de protestactie komen de sekswerkers met een 'peepshow op wielen' naar de Hofplaats, een plein naast het gebouw van de Tweede Kamer.

Het kabinet bepaalde dinsdagavond dat alle contactberoepen weer aan de slag mogen, maar sloot sekswerkers uit van hervatting van hun werk. "Bij sekswerkers heb je te maken met het bijzondere karakter van dat beroep, namelijk dat je heel dicht bij elkaar bent, met alle risico's van overdracht van het virus", zei premier Rutte daarover.

07.43 - 'Helft van bewoners reformatorisch tehuis weigert coronaprik'

De helft van de bewoners van reformatorische verzorgingshuizen weigert vaak op religieuze gronden zich in te laten enten met een coronavaccin, meldt Trouw op basis van een eigen rondgang. In antroposofische tehuizen zijn er daarentegen amper bezwaren tegen een coronaprik.

Bij minstens acht reformatorische verzorgingstehuizen op de Biblebelt, een lange strook overwegend gereformeerde dorpen, bedankt ongeveer de helft van de bewoners met een kwetsbare gezondheid voor een inenting.

07.30 - Rebellerende horeca zegt uit protest massaal de terrassen open te gooien

Een actiegroep van 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland roept collega's op om dinsdag 2 maart massaal de terrassen open te gooien en gasten te ontvangen. De horecabazen zeggen dat de grens is bereikt en dat het kabinetsbesluit om de zaken nog langer dicht te houden niet langer houdbaar is. Veel Brabantse caféhouders en restauranteigenaren zeggen gehoor te geven aan de oproep.

De problemen van de horeca zijn al een tijdje duidelijk. De bedrijven zijn negen maanden of langer dicht en de financiële ellende stapelt zich volgens hen op. Een actiegroep, wel lid maar niet opererend onder de vlag van Koninklijke Horeca Nederland, kiest nu voor harde actie door op te roepen om op 2 maart alle terrassen te openen.

06.30 - 'Aanbod aan stageplekken verder afgenomen in coronajaar'

Het aanbod aan stageplekken is dit jaar verder afgenomen, terwijl de vraag naar plekken om werkervaring op te doen juist flink is toegenomen. Volgens vacaturesite Indeed komt dit deels door de coronacrisis. Er waren 3 procent minder stageplekken en de interesse hierin liep met 32 procent op, komt naar voren uit cijfers van het bedrijf. Over de afgelopen drie jaar bezien is het totale aanbod van plekken voor stagiairs met 5 procent geslonken.

06.17 - EU-leiders praten over vaccinatieproductie en 'coronapaspoort'

27 EU-leiders overleggen donderdagmiddag over de stand van zaken rond de productie en levering van vaccins en de voortgang met het inenten van de EU-bevolking. Aan de orde komt ook de zorg over de nieuwe virusvarianten die geleidelijk de overhand in de EU krijgen. Onder aanvoering van Griekenland leggen de zuidelijke vakantielanden de invoering van een coronapaspoort voor gevaccineerde reizigers weer op tafel. Ze willen zo snel en veilig mogelijk toeristen kunnen verwelkomen.

06.25 - Effectiviteit Pfizer-vaccins ook buiten proefomgeving aangetoond

De effectiviteit van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech is behalve in proeven nu ook in de dagelijkse praktijk aangetoond. Zo blijkt dat het vaccin in 94 procent van de gevallen effectief is. Het onderzoek s uitgevoerd in Israël, waar de vaccinatiecampagne ongeveer twee maanden onderweg is. Uit de studie onder 1,2 miljoen mensen kwam ook dat één dosis na twee weken het aantal gevallen al met 57 procent liet afnemen .

06.00 - Tilburg en Spoorpark gaan broeden op maatregelen om extreme drukte te voorkomen

De gemeente Tilburg en de directie van het Spoorpark gaan in overleg om gepaste maatregelen te bedenken om grote drukte in het park in de toekomst te voorkomen. Dat zegt burgemeester Theo Weterings. Woensdagmiddag werd het Spoorpak vanwege het te grote aantal bezoekers ontruimd.

05.45 - Forse stijging ziekenhuisopnames coronapatiënten op Aruba

Op Aruba wordt met zorg gekeken naar de snelle stijging van het aantal coronapatiÙnten dat de afgelopen dagen moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Zo lagen er op 19 februari nog acht mensen met corona in het Horacio Oduber Hospitaal, het enige ziekenhuis op het eiland. Van hen lagen er vier op de intensive care. Op 24 februari waren dat er al 27, van wie zeven op de ic.

05.30 - Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland stijgt opnieuw

Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland is het laatste etmaal verder gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft donderdagochtend bijna 12.000 nieuwe gevallen gemeld.

Woensdag waren dat er nog iets meer dan 8000, meer dan een verdubbeling ten opzichte van dinsdag. Met het cijfer van woensdag kwam er een einde aan een daling van drie dagen op rij. Het is een vast patroon dat de besmettingscijfers in Duitsland oplopen naarmate de week vordert. In totaal is het coronavirus in Duitsland bij 2.414.687 personen vastgesteld.

05.00 - Festival Best Kept Secret gaat ook dit jaar niet door

Het festival Best Kept Secret is ook dit jaar afgelast. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. Vorig jaar ging het festival in Hilvarenbeek vanwege de coronacrisis ook niet door.

03.00 - 'Alternatief dubbele test niet werkbaar voor passagier'

De luchtvaartsector vraagt politiek Den Haag verder te zoeken naar een werkbaar alternatief voor de dubbele test voor passagiers. Dat heeft voorman Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel BARIN gezegd tegen De Telegraaf.

Hij reageerde op een brief van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) inzake de dubbele testverplichting. Het ministerie van Volksgezondheid verraste de luchtvaartvaartsector met een versoepeling voor het dubbel testen.

Reizigers en crew mogen de sneltest overslaan als ze een zogeheten lamp of PCR-test doen op de dag van vertrek en het maximaal 12 uur voor de vlucht is afgenomen. Punt is volgens Fruitema dat nergens in het buitenland een PCR-test van maximaal 12 uur oud te krijgen is.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.