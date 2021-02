Boeren verruilen Brabant voor België vanwege stikstofregels: provincie wil onderzoek

Het bedrijf Roelen Hof in Ravels, gerund door Brabanders, ligt net in België (Foto: Google). vergroot

De provincie Noord-Brabant laat een onderzoek doen naar Brabantse boeren die naar België verkassen, vaak vanwege de soepelere stikstofregels. Tegelijkertijd verzet ze zich niet tegen de komst van een megastal met 4500 kalveren in Baarle-Hertog, net over de grens tussen Nederland en België.

Dat laat de provincie weten in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren. Omroep Brabant berichtte eerder dat de afgelopen jaren veel Brabantse boeren een nieuw bedrijf over de grens zijn gestart of hun bestaande activiteiten flink hebben uitgebreid. Als reden noemden meerdere boeren de soepelere regelgeving waardoor het makkelijker is een vergunning te krijgen.

Omroep Brabant maakte een overzicht van Brabantse boeren in de Belgische grensstreek, die zich hier recent gevestigd of uitgebreid hebben, vaak vanwege de soepelere stikstofregels:

Uitkoopregelingen

Zo’n 45 bedrijven in de Belgische grensstreek zijn in handen van Brabanders, zo ontdekte Omroep Brabant. Een groot deel hiervan is de afgelopen jaren gestart of uitgebreid, toen de stikstofdiscussie in Nederland hoog opliep. Veel van de boeren wonen nog in Nederland, tot onvrede van de Belgen, die de samenhang in hun dorpen zien verdwijnen. Ook in Brabant zijn er klachten: de stank van de megabedrijven waait zo de grens over.

De Partij voor de Dieren eiste naar aanleiding van het nieuws actie van de provincie. “Stikstof is een groot probleem in Brabant en stikstof die in Vlaanderen wordt uitgestoten, stopt niet bij de grens. Wij vragen daarom aan het provinciebestuur met klem om actie te ondernemen”, aldus Statenlid Anne-Miep Vlasveld. De partij zegt zelfs signalen te hebben dat boeren het geld van hun uitkoopregeling in Brabant gebruiken, om in België door te starten.

Onderzoek

Het provinciebestuur zegt die signalen zelf niet te krijgen. Toch wordt er een onderzoek gestart naar de grensboeren. De provincie wil weten hoeveel Brabantse boeren actief zijn geworden of uitgebreid hebben in België en wat hiervoor de reden was.

Ook geeft landbouwgedeputeerde Elies Lemkes-Straver aan dat ze vaker op wil trekken met de Belgen om stikstofuitstoot tegen te gaan. Probleem is wel dat de provincie geen formele bevoegdheid heeft over de grens.

Megastal

Daarnaast laat de provincie weten geen bezwaar te hebben tegen de nieuwe stal van het bedrijf Hertog Vee in Baarle-Hertog. Tanja van der Walle wil die stal bouwen tegen de stal van haar vader, net over de grens in Baarle-Nassau. Daardoor ontstaat een megastal met 4500 kalveren.

De gemeenten Baarle-Hertog, Baarle-Nassau en Belgische milieuorganisaties verzetten zich eerder tegen de stal in de buurt van een belangrijk natuurgebied, waarop de vergunning werd ingetrokken. Inmiddels heeft Van der Walle een nieuwe aanvraag gedaan. Volgens de provincie voldoen de plannen aan alle stikstofregels.

