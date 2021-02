'Ik kan ook meebetalen mama', woondrama Helmond is financiële en mentale klap voor kopers

Wat de bewoners ook kiezen, het gaat altijd financieel pijn doen (foto: Ferenc Triki) vergroot

Vanaf de grond opnieuw opbouwen of uit laten kopen, dat zijn de opties die de kopers van 26 energieneutrale huizen in Helmond nog hebben. Ze dachten hun droomhuis te hebben gekocht, maar die droom stort als een kaartenhuis ineen nu de huizen gesloopt moeten worden.

Na grondig onderzoek blijkt dat de 26 energieneutrale huizen in zo'n slechte staat zijn, dat ze niet meer te redden zijn. De gemeente Helmond legde als bemiddelaar woensdagavond vier mogelijke scenario's voor aan de kopers:

Repareren.

Vanaf de grond opnieuw opbouwen.

Terugverkopen aan de projectontwikkelaar.

Uit laten kopen door de gemeente.

Het vanaf de grond opnieuw opbouwen en laten uitkopen worden als de beste opties gezien, waarbij de voorkeur van de gemeente uitgaat naar de laatste. Koper John van de Kant is niet heel negatief, maar ook niet dolgelukkig. ''Ik sta zeker niet te juichen, maar we hebben nu wel zicht op een mogelijkheid tot een escape. Ik heb het idee dat ons nu een kans geboden wordt naar het einde.''

''Dan breekt je hart.''

Hoe dat einde er precies uit komt te zien, durft hij nog niet te zeggen. Hij wil de keuzes eerst eens laten bezinken, geeft hij aan. Wel zegt hij: ''We hebben nu tenminste een keuze, dat is prettig. Dat is het afgelopen jaar wel anders geweest.''

Het rapport over de sloopt verraste hem niet, en koper Sandra Raaijmakers ook niet. ''Maar word je er blij van? Nee. We zijn inmiddels een paar jaar en heel veel tranen verder.'' Sandra woont net als veel andere kopers al tijden met haar gezin in een huurhuis. ''We zitten al heel lang met dubbele lasten. Het is financieel niet meer te behappen.''

Zelf is ze meer gaan werken, zodat ze zowel de hypotheek als de huur van het tijdelijke huis voor het gezin kon betalen. ‘’We kunnen bepaalde dingen niet meer doen. Mijn gezin lijdt er gewoon onder. Dat zien mijn kinderen ook. Mijn zoontje van 5 jaar oud zei laatst: 'Ik kan ook meebetalen mama, ik heb ook spaarcentjes.' Dan breekt je hart.’’

''Als het aan mij ligt, gaan we hier niet meer wonen.''

Binnenkort moeten de kopers het unaniem eens worden over welk scenario gekozen gaat worden. ''Als het aan mij ligt, gaan we hier niet meer wonen. We kunnen zo lang gewoon niet meer wachten, totdat alles weer opnieuw opgebouwd is.’’

Sandra probeert het toch positief te bekijken: ‘’Het is maar goed dat er een onderzoek is gekomen. Anders hadden we nu in een bouwval geleefd.’’

Mochten de bewoners kiezen voor het laatste scenario, uitkopen door de gemeente, dan wordt er verwacht dat zowel gemeente, projectontwikkelaar Earth & Eternity en de kopers een duit in het zakje doen. Er blijft dan namelijk een schuld van 3,2 miljoen euro over. Hoeveel geld de projectontwikkelaar Kees Tempelaars terugstort, wil hij niet zeggen. ''We hebben een aanzienlijk bedrag toegezegd. Dat komt zowel uit mijn bedrijf als mij als privépersoon.''

Waarom hij de kopers niet volledig compenseert? ''Daarvoor zijn de middelen niet toereikend. De werkzaamheden staan op een laag pitje. Het werk droogt nu op.''

Als de bewoners kiezen voor optie vier, wil Tempelaars vast laten leggen dat de kopers nooit meer met een schadeclaim bij hem aan kunnen aankloppen. Hij gaat zelf nog wel geld eisen van de onderaannemer, die dat eerder ook al van hem eiste.

