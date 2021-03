Willy en René vinden het gedrag van boze PSV-fans 'schandalig'

Aanvoerders Dumfries en Tadic kregen het tijdens het duel PSV-Ajax aan de stok met elkaar (foto: ANP / Maurice van Steen). vergroot

PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof hebben geen goed woord over voor het gedrag van PSV-fans na de wedstrijd van zondag tegen Ajax. Dusan Tadic, die in de blessuretijd een penalty benutte en zo de 1-1 maakte voor Ajax, werd buiten het Philips Stadion op weg naar de spelersbus opgewacht en belaagd door boze PSV-fans. De verwensingen die de Servische aanvaller naar zijn hoofd geslingerd kreeg, waren volgens de voetbalbroers 'schandalig'.

PSV had het zondag in Eindhoven verdiend om te winnen van Ajax, vinden ze. Het was volgens Willy de verdienste van een goed spelend PSV dat Ajax totaal niet in zijn spel kwam. Toch kwamen de Eindhovenaren niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Het gesprek maandagochtend in radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant met beide PSV-iconen ging echter met name om zaken op en buiten het veld die niks met voetbal te maken hadden.

"Zet bussen voor de deur dan kunnen de spelers zo instappen", geeft René aan. "Maar dat is schijnbaar heel moeilijk. Dit mag gewoon niet gebeuren." De fans, vanwege het coronavirus niet welkom in het stadion, waren kwaad op Tadic omdat hij PSV-aanvoerder Denzel Dumfries beledigd zou hebben. Dumfries had daarvoor geprobeerd Tadic uit zijn concentratie te halen toen de Ajacied in blessuretijd de strafschop mocht nemen.

"Dumfries moet het voorbeeld geven en professioneel blijven."

"Kinderachtig en onwaardig", zo bestempelt René het gedrag van Tadic. Zijn broer noemt ook het gedrag van PSV-aanvoerder Denzel Dumfries 'niet handig'. "Hij is aanvoerder van de club en hij moet het voorbeeld geven en professioneel blijven. Dit was geen voorbeeldig gedrag ongeacht wat er gezegd wordt op het veld. Vervolgens zie je dat het escaleert ook naar de supporters toe. Niet verstandig dus."

Willy en René zijn maandag verheugd over Willem II. De Tilburgers wisten zondag in Rotterdam te winnen van Sparta (0-2). Willy is trots dat de Tilburgers 'de stijgende lijn langzaam te pakken lijken te hebben'. "Want op de plek waar ze nu staan, zestiende, horen ze gewoon niet thuis", geeft hij aan. Hij heeft er nu alle vertrouwen in dat het goed komt met de Tilburgers.

Al waarschuwt René hen nog wel voor FC Emmen, de nummer laatst. "Zij gaan ook steeds beter", geeft hij aan na de tweede overwinning van Emmen op rij. RKC bevindt zich inmiddels dankzij het punt dat de Waalwijkers zaterdag pakten in Den Haag tegen ADO (0-0) in relatief veilig vaarwater. De voorsprong op Willem II bedraagt nu zes punten.

