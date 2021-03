Johan de Vos opent zijn terras in Breda ondanks de lockdown, kijk LIVE mee

Op het terras in Breda Op het terras in Breda Volgende Vorige vergroot 1/2 Op het terras in Breda

De terrassen van café Boerke Verschuren in Breda worden buiten gezet en de eerste gasten nemen direct plaats in het zonnetje in Breda. Uitbater Johan de Vos protesteert daarmee tegen de lockdownregels die volgens hem veel horecazaken de kop kosten. De voorzitter van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is een van de weinigen die daadwerkelijk zijn terras opent.

Janneke Bosch Geschreven door

Wachten op privacy instellingen...

De eerste biertjes en wijntjes worden onder applaus van de bezoekers uitgeserveerd. In no-time zitten alle tafeltjes op het terras vol. Politie of boa's zijn nog niet te zien. Er wordt nog niet gehandhaafd op het besluit van Johan de Vos om zijn tent dinsdagmiddag weer open te gooien. "Dit is het gevoel waar we al zes maanden op zaten te wachten", zegt De Vos.

Guido Weijers

Een van de gasten op het terras is Guido Weijers. Hij mocht onlangs een proefvoorstelling spelen met publiek. "Ik kwam hier toevallig langslopen. Het is op anderhalve meter, in de buitenlucht, er kan hier niets gebeuren."

Twee jongens hebben direct een tafeltje te pakken. "Het zonnetje schijnt, tijd voor een biertje!" zeggen ze opgewekt. "Thuis met huisgenoten is natuurlijk ook gezellig, maar even eruit zijn is ook wel weer eens fijn. Het was lang geleden." Het mag natuurlijk niet, een biertje op het terras. "We doen dit ook om mee te demonsteren. Om Johan en de andere horecaondernemers een hart onder de riem te steken."

Boetes

De Vos had het al aangekondigd: dinsdag om twaalf uur gaat het terras open. Aanvankelijk kwam er veel bijval van andere horecazaken die mee wilden doen met de protestactie. Maar nu puntje bij paaltje komt, lijken de meeste uitbaters eieren voor hun geld te kiezen. Boetes voor deze overtreding van de coronamaatregelen lopen op tot 4000 euro.

De Vos is niet bang voor die boete. Mensen willen nu eenmaal op het terras zitten, zegt hij. "Dat is dan maar zo. Grapperhaus kan alles verbieden wat hij wil in het leven, maar de zon kan hij niet verbieden." Daarnaast heeft hij een kleine crowdfundingsactie opgestart, om de boete te helpen betalen. "Mensen wilden dat graag doen, hoorde ik. Anders was die boete gewoon op de stapel gegaan bij de andere betalingsregelingen."

Na een gezondheidscheck mogen twee dames hun cappuccino bestellen. Ze zijn het hartgrondig eens met de actie van De Vos. "Ik vind het niet kunnen dat de parken de pleinen overvol zijn met dit weer. En dat dit dan niet mag. Kijk, je moet niet met z'n vieren om zo'n tafeltje heen gaan zitten. Maar dit moet kunnen."

Actie in Tilburg

In Tilburg is ook aangekondigd dat veel terrassen worden buitengezet. Maar daar zijn geen bezoekers welkom: de tafels en stoelen worden daar gevuld met paspoppen. Ook zijn er kroegen die wel de terrassen buiten zetten, maar die met een lint afzetten zodat er geen gasten kunnen komen zitten voor een kop koffie of thee. Zo willen ze laten zien dat ook zij het protest steunen.

Terrassen in Tilburg hebben paspoppen te gast (Foto: Ilse Schoenmakers) vergroot

Ook knuffels zijn welkom om wat te komen drinken in Tilburg (foto: Ilse Schoenmakers) vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.