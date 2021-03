Guido Weijers in de zon op ‘t terras: 'Als het veilig kan, sta het dan toe'

Een van de gasten dinsdagmiddag op het terras van café Boerke Verschuren was Guido Weijers. De komiek kwam een drankje doen, zodra het terras open was. "Een prachtig statement, juist om te laten zien dat het veilig kan", zegt hij.

Het was toeval, stelt Weijers, dat hij op het terras terechtkwam. "Ik liep langs het terras en zag dat iedereen op anderhalve meter zat, dat iedereen zijn telefoonnummer moest geven en dat mensen moesten zeggen of ze gezondheidsklachten hadden. En het was in de buitenlucht. En dat is gewoon veilig", zegt Weijers in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. "Dan kunnen we gewoon lekker in de zon van een drankje genieten."