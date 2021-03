Avondklokrellen: jongen (17) meldt zich na herkenbare beelden

vergroot

Bij de politie heeft zich een jongen van 17 gemeld die woensdagavond herkenbaar in beeld is gebracht, omdat hij betrokken was bij de rellen van 24 januari in Eindhoven. Via Bureau Brabant en op politie.nl is beeldmateriaal getoond waarop duidelijk te zien is wie zich die zondag in de binnenstad misdroegen. Deze aandacht leidde ook tot meerdere tips, zo meldt de politie desgevraagd.

In totaal 38 relschoppers werden in beeld gebracht. Bureau Brabant, het tv-programma van justitie, politie en Omroep Brabant, liet 24 van hen herkenbaar in beeld zien. Op de website politie.nl staan nog 14 andere vandalen die met stenen en hekken gooiden, plunderden en vernielingen pleegden. Ook zij zijn goed te herkennen.

De speciale uitzending van Bureau Brabant stond helemaal in het teken van de rellen in Eindhoven op 24 januari. Ook werden nieuwe beelden van de ongeregeldheden getoond. De jongen die zich heeft gemeld, komt uit de 'regio Eindhoven', zo laat de politie nog weten. Meer kan ze hierover niet zeggen vanwege het lopende onderzoek.

LEES OOK: Afgebeelde relschoppers in Eindhoven hebben zich nog niet gemeld

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.