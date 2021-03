Afgebeelde relschoppers in Eindhoven hebben zich nog niet gemeld

Wachten op privacy instellingen... Beeld: Bureau Brabant Volgende Vorige vergroot 1/2 Extra uitzending Bureau Brabant over avondklokrellen

Voor zover bekend heeft nog niemand van de 38 mensen, die mee hebben gedaan aan de avondklokrellen in Eindhoven en die woensdagavond in beeld werden gebracht, zich gemeld. Het tv-programma Bureau Brabant liet 24 van hen herkenbaar in beeld zien. Op de website politie.nl staan nog 14 andere vandalen die met stenen en hekken gooiden, plunderden en vernielingen pleegden. Ook zij zijn goed te herkennen.

De speciale uitzending van Bureau Brabant stond helemaal in het teken van de rellen in Eindhoven op 24 januari. Ook werden nieuwe beelden van de ongeregeldheden en van de daders getoond.

De Eindhovense binnenstad veranderde die dag binnen de kortste keren in een slagveld. Honderden mensen waren rond het middaguur bij elkaar gekomen om op het 18 Septemberplein te gaan protesteren tegen de avondklok.

Plunderen en stenen gooien

Vanaf twee uur liep het uit de hand en moest de Mobiele Eenheid meerdere charges uitvoeren. Politie en ME konden niet voorkomen dat vooral in en om station Eindhoven Centraal een ravage werd aangericht. Hierbij werden onder meer ruiten van het station ingegooid. Verder werd een auto van ProRail in brand gestoken en de Jumbo in het stationsgebouw geplunderd.

De politie is vastbesloten de daders op te sporen. "Je komt er niet mee weg, dat is zeker", zegt Toine van Loenhout, hoofd van de regionale recherche. "Als je deel hebt genomen aan de rellen, dingen hebt stukgemaakt en stenen naar de politie gegooid, dan gaan we je ter verantwoording roepen."

Tot de gezochte groep behoren twee vrouwen. Zij gooiden met stenen bij het station in Eindhoven en zijn op videobeelden te zien.

De andere veertien relschoppers zijn te zien op de website van Politie.nl. Mocht je iemand herkennen, meld het dan bij de politie via de tiplijn 0800 - 6070. Anoniem kan ook: 0800 - 7000. Vermeld het het nummer dat bij de foto staat.

