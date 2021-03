Deze 18 mannen deden mee aan de avondklokrellen in Den Bosch

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Extra uitzending over avondklokrellen in Den Bosch

Sommige mannen die maandagavond 25 januari meededen aan de avondklokrellen in Den Bosch zijn in drie geplunderde winkels geweest. Dat blijkt uit een extra thema-uitzending van het tv-programma Bureau Brabant. In die uitzending worden achttien verdachten herkenbaar in beeld gebracht.

De extra uitzending staat in het teken van avondklokrellen, vernielingen en plunderingen die in Den Bosch plaatsvonden. "We nemen zeer hoog op wat er die dag gebeurd is. Urenlang kon je op internet zien hoe het hier mis ging, hoe de stad in brand stond", zegt persofficier van justitie Janine Kramer.

De getoonde beelden komen onder meer uit geplunderde winkels, zoals de Primera, de Jumbo en een frituur. De verdachten deden hun best onherkenbaar te blijven door zich te verschuilen onder petjes, capuchons en achter mondkapjes. Uit hun kleding valt echter op te maken dat sommigen in al de drie geplunderde winkels zijn geweest.

De werkwijze was telkens dezelfde: de pui werd vernield, een hele meute stormde snel naar binnen en maakte binnen mum van tijd rechtsomkeert. Zo is een jongen te zien die met veel blikjes de Jumbo uit rent. Een uitbater van de geplunderde frituur vertelt: "Het kassasysteem lag open. Ze zijn twee verdiepingen omhoog geweest en ze hebben alles overhoop gehaald. Pas een paar dagen later kwam binnen wat er gebeurd is."

Het leek maandagavond 25 januari net een veldslag in de Bossche binnenstad. De dagen daarvoor was het al in andere steden raak. Op sociale media werd die dag opgeroepen om te demonstreren in Den Bosch. Dat gebeurde bij de Esso aan de Graafseweg. Jongeren gooiden vuurwerk en stenen naar agenten. Die moesten voor hun eigen veiligheid wachten op de ME, die onderweg was.

Tegen negen uur liep de meute van zeker tweehonderd mensen door de Hinthamerstraat. De straat, fietsen, verkeersborden en auto’s waren het doelwit van hun vernielzucht. Ruiten van winkels werden ingegooid en er werd geplunderd. De schade was groot. Om halftien kwam de ME in actie. Die was eerst nodig in andere steden en kon niet op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Die avond nog werden tientallen mensen aangehouden.

Eerder deze week toonde de politie beelden van 38 verdachten die meededen aan de avondklokrellen in Eindhoven. Velen van hen hebben zich nog niet bij de politie gemeld.

