Dumpten Zuid-Amerikanen resten van een crystal meth-lab in Wouw?

Aan de rand van Wouw zijn de resten gedumpt van een drugslab. Nou ziet de politie vaker dit soort dumpingen maar hier is iets raars mee aan de hand: er stonden namelijk allerlei Spaanstalige aantekeningen op de achtergelaten spullen. En dat is gek want criminelen willen hun sporen altijd zo veel mogelijk wissen.

De ontdekking werd zaterdochtend gedaan door voorbijgangers op een verlaten stuk van de Bulkstraat, net buiten het dorp. Het was er druk met wandelaars en fietsers. Die zagen in de berm en sloot allerlei troep liggen. En ze konden kiekjes maken, voordat de gemeente Roosendaal alles kwam opruimen.

Spaans

Op de foto's is op het eerste gezicht de bekende rotzooi zichtbaar: blauwe jerrycans en een paar grote beige vaten. Maar dichterbij valt op de zijkant van dat beige vat iets op. Er is met een witte stift op geschreven: 'preprado'. Dat is Spaans en betekent zoiets als klaar of voorbereid. Daaronder staan allerlei cijfers, het lijkt een berekening van wat er gemaakt is in het lab mogelijk.

Deel van het drugsafval, rechts het kookstel (foto: Omroep Brabant) vergroot

Olijven

Op datzelfde vat is een etiket geplakt en daarop wordt duidelijk dat er olijven in zaten. Uit het Spaanse Cordoba, in het vat gestopt eind november 2020. Het vat woog toen het vol was 240 kilo. In het vat zaten geen olijven meer. De deksel was er af. Er zaten plastic bakjes en een paar vergieten in, mogelijk om iets mee te zeven. Er hing een typisch chemisch luchtje in het vat wat logisch is met drugsafval.

In de berm en sloot van de straat lagen zeker zes jerryans. En ook hier was iets op geschreven, met een witte stift: 'tolueno usado'. Vertaald uit het Spaans: 'Gebruikt tolueen'. Een giftige stof die ze in de synthetische drugswereld gebruiken.

Maar Spaanstalig of niet. Er stond ook gewoon een Jumbo-bigshopper tussen de zooi met afval.

Wijnsteenzuur

En dan lag er een lege zak waar ooit wijnsteenzuur in zat, gemaakt door een fabriek in de Chinese stad Hangzhou. Wijnsteenzuur is een belangrijke grondstof voor de productie van crystal meth. De politie vindt dit soort zakken vaker, bijvoorbeeld in de drugsboot van Moerdijk in mei 2019.

Opvallend ook tussen de chemische stoffen: een kookstel. Een inductieplaat met twee pitten. Drugs koken doe je met een gewoon fornuis of met branders. Elektrisch koken is makkelijker, want stroom is overal. Dat scheelt zware gasflessen sjouwen.

De resten van het drugslab waren verre van compleet. Zo ontbraken pannen en ketels. Maar die zijn meer waard dan wat er in Wouw lag en die worden niet zo maar gedumpt.

Waarom lab en afval hier zijn gedumpt is onduidelijk. Afgelegen plekken hebben altijd de voorkeur. Maar waarom ze geen moeite hebben gedaan om hun eigen teksten uit te wissen is de vraag. Het is onvoorzichtig. Misschien waren ze in paniek?

Chileen

Voor de politie kan dit een spoor zijn naar een Spaanstalige groep laboranten die de laatste jaren overal opduiken in ons land. Zo arresteerde de politie eind november nog een groep mannen uit Mexico en de Dominicaanse Republiek, in het Zeeuwse Westdorpe. De politie ontdekte dat ze deel uit maken van een groot netwerk van Spaanstalige drugsmakers die overal crystal methlabs hadden in Nederland. De leider is mogelijk een Chileen met een Mexicaanse assistent.

Crystal methlabs worden steeds vaker gevonden. Vorig jaar 32 in heel Nederland. In Brabant zijn er juist opvallend weinig ontdekt: 2. Pas ontdekte de politie zo'n lab in het centrum van Veghel. Of het betekent dat er ook een lab in Wouw of omgeving zit is altijd de vraag. De Bulkstraat ligt dicht tegen de A58. Binnen no-time zit je in Zeeland of Antwerpen.

