Na meerdere aanslagen op man uit Breda wordt nu zijn familie bedreigd

De politie deed onderzoek bij de Kleine Krogt in Breda (achieffoto: Perry Roovers/SQ Vision).

Een opvallende wending in een gewelddadige ruzie. Na meerdere aanslagen op een 39-jarige man uit Breda, pakten criminelen ook zijn familie in Oudenbosch aan. Ze probeerden hem af te persen. Dat bracht de politie op het spoor van een groep verdachten. Er waren al meer incidenten in West-Brabant de voorbije maanden. Het heeft vermoedelijk te maken met een groot onderwereldconflict dat draait om de diefstal van naar verluid honderd miljoen euro.

Het geweld maakt deel uit van een lange reeks die begon op zondag 18 oktober. Die avond werd de man uit Breda voor zijn huis aan de Bruno Renardstraat in Breda beschoten. Het slachtoffer parkeerde zijn auto langs de weg, pakte wat uit zijn kofferbak en liep daarna naar de voordeur. Hij zag op dat moment een man met een bivakmuts achter hem staan die een vuurwapen op hem richtte en schoot. Hij is weggerend en werd niet geraakt. In de gevel van zijn woning werden meerdere kogelinslagen gevonden. Op straat vonden agenten enkele hulzen.

Daarna waren bedrijven van de man en zijn familie aan de beurt. In de nacht van maandag 19 oktober werden een handgranaat en enkele patronen gevonden aan de Baliëndijk in Breda. Een paar dagen later werden een explosief en enkele hulzen gevonden aan de Kleine Krogt in Breda.

Daarna werd ineens de familie van de Bredanaar doelwit. Drie mannen gingen op 25 februari thuis langs bij de schoonbroer- en zus van de man in Oudenbosch. Ze eisten geld. Als dit niet betaald zou worden zouden 'ernstige consequenties volgen'.

Politie en Openbaar Ministerie schrijven in een persbericht dat ze de zaak hoog opnemen, zeker nu de afpersers familieleden zelfs benaderden van de Bredanaar (39) met wie zij een conflict hebben.

Het politieonderzoek werd uitgevoerd door een speciaal geformeerd rechercheteam. Dat kon vier verdachten arresteren. Drie voor het afpersings-incident in Oudenbosch en één voor een eerdere schietpartij in Breda. Het zijn mensen uit Amsterdam, Hoef en Haag bij Vianen en het nabijgelegen IJsselstein.

