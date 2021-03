Brand schrootbedrijf AVI: provinciale partijen willen onderste steen boven

Brand Den Bosch (Foto: Bart Meesters/ SQ Vision) vergroot

Ook fracties in de Provinciale Staten zetten vraagtekens bij de oorzaak en gevolgen van de grote brand die deze week woedde bij schrootbedrijf AVI in Den Bosch. Zowel de PvdA als GroenLinks willen van het provinciebestuur weten welke partijen blaam treffen en wat de nasleep van de brand is, onder meer voor de omgeving.

De Statenvragen van de twee partijen gaan onder meer over mogelijke gevaarlijke stoffen die zijn vrijgekomen, en wat het effect daarvan kan zijn op het nabijgelegen water en in de lucht en grond. De PvdA wil daarnaast weten of er, vanwege eerdere ‘broeibranden’ bij het bedrijf, destijds maatregelen door het bedrijf zijn getroffen. GroenLinks vraagt zich af of er sprake is van nalatigheid aan de kant van de ondernemer.

Gemeenteraad wil schrootbedrijf weg hebben

Woensdag liet de gemeenteraad van Den Bosch zich ook al uit over de brand. Een meerderheid in de raad nam een heldere positie ze in: ze vindt dat de schrootverwerker weg moet uit de Rietvelden. VVD was daarbij het meest duidelijk: “Als er al twaalf keer brand is geweest, dan leren ze het nooit.” Burgemeester Mikkers zei de reactie van de raad te begrijpen, maar gaf aan dat het bedrijf niet zomaar weg te krijgen is.

Brand en nasleep

AVI verwerkt auto's en schroot van bijvoorbeeld fietsen en koelkasten. De brand brak dinsdag rond half vijf ‘s ochtends uit. Tientallen brandweermannen zijn sindsdien in touw met de bestrijding van het vuur. Ze kregen daarbij hulp van twee blushelikopters van defensie. Het waterschap Aa en Maas heeft dinsdag maatregelen genomen om te voorkomen dat vervuild bluswater dat in rivier de Dieze terechtkwam, zich verder zou verspreiden.

Uit bemonstering blijkt volgens het waterschap dat de invloed van het bluswater op de waterkwaliteit meevalt.

