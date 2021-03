Primera na rellen weer in opbouw: 'Vanaf nu gaat het bergopwaarts'

De winkel is helemaal gestript (foto: Maaike Neuféglise). vergroot

Anderhalve maand geleden werd de Primera in de binnenstad van Den Bosch compleet verwoest en geplunderd door relschoppers. Het leverde eigenaresse Maaike Neuféglise veel slapeloze nachten, verdriet en frustratie op. Inmiddels is de winkel helemaal gestript en kan de opbouw beginnen. "Het diepste dal hebben we bereikt, vanaf nu gaat het weer bergopwaarts."

Slechts enkele minuten hadden de relschoppers, zo'n veertig in totaal, nodig om de winkel aan de Visstraat volledig te vernielen. Deuren, ruiten, kozijnen, het kassasysteem en het meubilair werden kort en klein geslagen. Ook gingen de daders er met spullen vandoor en probeerden ze brand te stichten. In tranen liet de eigenaresse aan Nederland zien hoe haar zaak eruit zag na de gewelddadige actie.

Maaike Neuféglise (foto: Omroep Brabant). vergroot

Nu is het tijd voor herstel. De winkel is helemaal leeg en wordt grondig vernieuwd. "We hadden een pvc-vloer die helemaal volgetrapt was met glasscherven", vertelt Maaike. "Daar was geen redden meer aan. Daarom komt er een nieuwe vloer voor terug."

"Het meubilair wordt momenteel door een meubelmaker hersteld. Ook komen er rolhekken voor de ramen, zodat we voortaan beter beschermd zijn tegen indringers. En we krijgen een camerasysteem en alarmsysteem. Daarvoor moet nieuwe elektra worden aangelegd."

Het is een flink karwei, ook omdat het pand een monumentale status heeft. "Niks is hier kaarsrecht," zegt Maaike. De deuren en kozijnen, het gaat om maatwerk en daarom duurt het even voordat alles klaar is."

"Er zijn wel een paar traantjes over m'n wang gerold."

Inmiddels is de winkel al bijna twee maanden buiten bedrijf. En dat doet nog steeds pijn. "Elke dag kwamen we nieuwe dingen tegen die kapot waren. Dat brengt je best in de put", vertelt de eigenaresse. "Het was emotioneel om te zien hoe je levenswerk steeds verder wordt afgebroken. Er zijn wel een paar traantjes over m'n wang gerold." Ze is ervan overtuigd dat het diepste dal nu is bereikt. "Vanaf nu gaan we weer opbouwen."

De totale schade ligt boven de ton. De giften die binnenkwamen na de crowdfundingsactie van GeenStijl kunnen ze dus goed gebruiken. Mocht er iets overblijven, dan wil Maaike dat beschikbaar stellen aan andere ondernemers voor het herstel na de rellen. Zij kunnen dan een aanvraag doen voor geld.

"Ik zal zo blij zijn als ik weer winkeltje kan spelen."

Ondertussen kijkt Maaike halsreikend uit naar het moment dat haar Primera weer open kan. "We hopen de eerste week van april de deuren weer te kunnen openen. De burgemeester heeft al toegezegd het lintje te willen doorknippen. Echt, ik zal zo blij zijn als ik weer winkeltje kan spelen."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.