50.000 euro beloning voor gouden tip na aanslagen Poolse supermarkten

Er is een beloning van 50.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van de vijf aanslagen met explosieven op Poolse supermarkten. Ook in Heeswijk-Dinther en Tilburg waren winkels het doelwit van aanslagen.

Bij de Poolse supermarkt Biedronka aan het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther ging in de nacht van 8 december vorig jaar een explosief af. De klap was in een omtrek van vijf kilometer te horen. De schade was fors, niemand raakte gewond. Twintig omwonenden moesten wel hun huis uit en werden opgevangen in de brandweerkazerne.

Op bewakingsbeelden, die dinsdagavond werden getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht, is te zien hoe iemand die bewuste nacht in Heeswijk-Dinther een draad met zich meesleept. Het blijkt te gaan om een ontstekingsdraad. Kort daarna volgt een flinke explosie.

Diezelfde nacht was het raak in Aalsmeer, en later gingen explosieven af in Beverwijk. De politie gaat bij die explosies uit van een gerichte actie.

Zaak in Tilburg volledig verwoest

Op 4 januari werd een aanslag gepleegd op een Poolse supermarkt in Tilburg. Het gaat om een zaak van Warszawa XL aan het Paletplein. De zaak werd volledig verwoest door de explosie en de daaropvolgende brand.

Justitie stelt 25.000 euro beschikbaar voor de gouden tip. De verzekeraars van de getroffen panden willen het bedrag verdubbelen. In totaal is er dus een beloning van 50.000 euro. Tips kunnen worden doorgegeven via telefoonnummer 0800 - 6070.

