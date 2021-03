Onderzoekers: burgemeester moet relschoppers Eindhoven geen idioten noemen

De zware rellen in Eindhoven op 24 januari hadden niet door de politie voorkomen kunnen worden. Dat concludeert het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Wel is er kritiek op de harde uitspraken van burgemeester Jorritsma die avond. Hij gebruikte daarbij de woorden 'burgeroorlog' en 'schuim van de aarde'.

De onderzoekers namen afgelopen weken de aanloop naar en de gebeurtenissen op 24 januari onder de loep. Gemeente, politie en justitie in Eindhoven besloten in de dagen voor die zondagmiddag al grootschalig gebruik te maken van politie, 96 ME’ers en twaalf paarden.

Hoewel de gemeente er alles aan heeft gedaan om de ongeregeldheden te voorkomen, is er wel kritiek op de afhandeling van burgemeester Jorritsma. Die avond gebruikte hij in een emotionele bui harde woorden om de rellen af te keuren. "Verschillende experts wezen er op dat het gebruik van woorden als ‘burgeroorlog’ onverstandig is."

Hoogleraar Sanders stelde dat rellende jongeren aanduiden als ‘idioten’ en de strijd benadrukken met termen als ‘burgeroorlog’ hen juist voedt in het idee dat ze zich terecht verzetten. "Die woorden bevestigen dat mensen in die verzetsrol zitten en die voelen zich dan zo geprikkeld dat ze er misschien nog wel een schepje bovenop doen", zo concludeerde het COT. Jorritsma heeft in een brief aan de gemeenteraad verklaard in het vervolg andere woorden te kiezen, 'die minder aanleiding geven tot discussie'.