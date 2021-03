Avondklokrellen: jongens van 16 krijgen werkstraffen

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision vergroot

Een jongen van zestien uit Heeze die meedeed aan de avondklokrellen op 24 januari in Eindhoven, heeft een werkstraf van veertig uur en een leerstraf van veertig uur gekregen. Bovendien wacht hem vier weken in een jeugdgevangenis als hij weer de fout ingaat.

Volgens de kinderrechter in Den Bosch heeft de jongen onder meer twee stenen naar een politieauto gegooid. Ook stal hij sigaretten uit het Jumbo-filiaal in station Eindhoven Centraal. De rechter bepaalde verder dat de jonge raddraaier duizend euro moet betalen vanwege de beschadigde politiewagen. De leerstraf werd hem opgelegd, om de jongen onder meer te leren andere keuzes te maken en zich niet door leeftijdsgenoten te laten meeslepen in ongewenst gedrag.

Gestolen uit Jumbo in station

Een even oude jongen die zich in zijn woonplaats Eindhoven ook had misdragen, werd alleen een werkstraf van veertig uur opgelegd. Hij was er vandoor gegaan met een flesje frisdrank uit de Jumbo-zaak. Het ging weliswaar om de diefstal van ‘slechts’ één flesje, maar dat deed hij door een reeds geplunderde winkel binnen te gaan en dus door te profiteren van de chaos, zo was de uitleg van de rechter.

Honderden mensen, van jong tot oud, verzamelden zich die zondag op het 18 Septemberplein in Eindhoven. Ze wilden protesteren tegen de coronamaatregelen van het kabinet en dan vooral tegen de avondklok. In een mum van tijd ontstond in de Eindhovense binnenstad een chaos, werden vernielingen gepleegd en moesten politie en Mobiele Eenheid diverse charges uitvoeren.

Mogelijk nog hoger beroep

Nog steeds is een deel van de schade niet hersteld, zoals de ramen in het stationsgebouw. Ook moeten nog veel verdachten van de ongeregeldheden in Eindhoven voor de rechter verschijnen. Verder bestaat de kans dat mensen die al een straf hebben gekregen in beroep zullen gaan.

Eind vorige week dienden bij het gerechtshof in Den Bosch al twee van dat soort zaken. Hierbij ging het om mensen uit Bavel en Tilburg die waren veroordeeld voor opruiing. Behalve in Eindhoven, waren er eind januari ook rellen in onder meer Den Bosch en Tilburg.

