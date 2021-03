Avondklokrellen in Eindhoven: opnieuw drie arrestaties

De politie heeft deze week opnieuw drie nieuwe verdachten opgepakt voor de rellen in Eindhoven. Het gaat om twee mannen van 19 en 20 uit Eindhoven en een 18-jarige Tilburger. De drie worden verdacht van onder andere openlijke geweldpleding en diefstal. Ze zitten vast en worden verhoord.

Het onderzoek naar de rellen gaat nog steeds door. Bij de avondklokrellen op 24 januari in Eindhoven werd voor zeker 670.000 euro aan schade aangericht. De Jumbo-supermarkt in de Stationshal werd geplunderd. Ook waren er vernielingen aan de glazen 'iglo', de Blob, op het 18 Septemberplein, aan straatmeubilair, camera's en politiewagens. Bovendien werd een wagen van ProRail in brand gestoken.