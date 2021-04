Zwaarbewapende agenten overmeesteren verwarde man in Geertruidenberg

Wachten op privacy instellingen... De aangehouden man (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Hulpdiensten verzamelen zich in Geertruidenberg

Zwaarbewapende agenten vielen donderdagmiddag een huis binnen aan de Pieter van IJpelaarstraat in Geertruidenberg, na een omsingeling van bijna vier uur. Een verwarde man met een vuurwapen verschanste zich daar. De man is zonder geweld overmeesterd en hij is overgedragen aan psychische hulpverleners.

De politie kreeg eerder op de donderdagmiddag een melding van een verwarde man die op straat liep en mogelijk suïcidaal was. De man zou mogelijk een zelfmoordmiddel bij zich hebben. Agenten gingen ter plekke, waarop de man zichzelf opsloot in zijn woning aan de Pieter van IJpelaarstraat. Dit gebeurde volgens een ooggetuige rond een uur.

Boven de stad cirkelde een helikopter. Ook waren eenheden van de Dienst Speciale Interventies aanwezig.

Leerlingen binnengehouden

Scholen in de buurt hielden hun deuren tijdelijk gesloten. "Een directeur belde ons om te vragen wat er aan de hand is. Na overleg leek het hem verstandig om leerlingen binnen te houden", vertelt politiewoordvoerder Eric Passchier. Het is niet zo dat de politie dit heeft opgedragen.

Ook werden bussen van Arriva uit voorzorg omgeleid. De buurt werd afgezet en mensen werden op veilige afstand gehouden. Rond vijf uur werd het gebied weer vrijgegeven.

De man wordt niet verdacht van strafbare feiten. Hij is overgedragen aan zorgverleners.

Volgens buurtbewoners gaat het om een man van vijftig jaar oud. Hij zou ruzie met zijn ex hebben. Bovendien zou de man vaker in aanraking geweest zijn met politie.

(foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

(foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.