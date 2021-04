Buurt over verwarde man in Geertruidenberg: 'Hij had ruzie met zijn ex'

De verwarde man die zichzelf donderdagmiddag met een vuurwapen opsloot in Geertruidenberg, deed dit na ruzie met zijn ex-vriendin. Dat zeggen buurtbewoners tegen Omroep Brabant. Zwaarbewapende agenten omsingelden het huis van de man aan de Pieter van IJpelaarstraat bijna vier uur lang.

De politie kreeg een melding van een verwarde man die op straat liep en mogelijk suïcidaal was. Agenten gingen eropaf, waarop de man zichzelf opsloot in zijn huis.

Volgens buurtbewoners zou de ex-vriendin donderdag in het huis zijn geweest. Ze is vervolgens onder begeleiding weggehaald. De gewapende man zou het huis vervolgens niet verlaten hebben.

Sigaretje De man zou mogelijk ook een zelfmoordmiddel bij zich hebben. Hij is uit het huis gepraat volgens ooggetuigen. Zwaarbewapende agenten stonden op het punt de woning binnen te vallen. De man kwam zelf naar buiten met een sigaretje in zijn mond. Rond vijf uur meldde de politie dat de man was gearresteerd. Daarbij werd geen geweld gebruikt.

De buurjongen vertelt dat het om een man van in de 50 gaat. Volgens hem oogde hij altijd als een normale buurman. "Hij en zijn ex zijn zelfs op mijn verjaardag geweest." Maar nu hoort hij de verhalen en dat de man al eerder is doorgedraaid. "Daar schrik ik van. Ik geloof het bijna niet." De man zou eerder in aanraking zijn geweest met de politie.