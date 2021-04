Coronanieuws: 375 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

12.30

Voor het eerst is in Nederland iemand overleden aan gezondheidsklachten die een bijwerking van het coronavaccin van AstraZeneca zouden kunnen zijn. De vrouw kreeg last van de vaker genoemde combinatie van trombose met een verlaagd aantal bloedplaatjes.

De bloedprop kwam bij de longen terecht, en die longembolie is fataal geworden. Dat meldt het bijwerkingencentrum Lareb. Een verband tussen het vaccin van AstraZeneca en de klachten is niet aangetoond, maar wordt nog onderzocht.

Een andere persoon kreeg naast de trombose en het lagere aantal bloedplaatjes ook een hersenbloeding. In totaal hebben zeker vijf mensen de potentiële bijwerkingen gekregen. Het gaat om vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Het is niet bekend hoe oud de overleden gevaccineerde was. De vijf kregen zeven tot tien dagen na vaccinatie de eerste klachten. Ook in andere Europese landen begonnen de klachten toen.