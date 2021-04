Maaike kan weer lachen nu haar geplunderde Primera heropend is

Wachten op privacy instellingen... Primera den Bosch open na rellen Volgende Vorige vergroot 1/2 De vernieuwde primera na avondklokrellen

Dinsdag geen verdriet, maar alleen maar blijdschap bij de Primera in de visstraat in Den Bosch. Twee maanden geleden werd die volledig geplunderd en trof eigenaresse Maaike Neuféglise een grote ravage aan. Nu staan de rekken weer gevuld met kaartjes, liggen de boeken netjes opgestapeld en wordt de fles champagne gepopt. "We hebben echt zoveel zin om de klanten weer te gaan helpen, het voelt bijna als een schoolreisje", aldus Maaike met een grote glimlach.

Al gauw komen buurtbewoners dan ook een brief posten en even een kijkje nemen in de vernieuwde winkel. Sommigen nemen zelfs een presentje mee, zo krijgt Maaike een fles speciaal bier aangeboden. "Het is een roerige tijd geweest dus een kleinigheidje om te vieren dat we er weer zijn", vertelt de man. Daarna loopt hij door naar de toonbank om een Staatslot te kopen. "Op zo'n gelukkige dag moet dit ook goed gaan", zegt hij hoopvol.

Dat de winkel na de complete ravage weer helemaal spic en span is, is te danken aan de donateurs volgens Maaike. Daarmee werd ruim een ton opgehaald. "Het was overweldigend, dat duizenden mensen een donatie hadden gedaan, met dit als resultaat."

Winkelen kan voorlopig alleen op afspraak, voor de post kunnen klanten wel zo binnenstappen. Neuféglise is blij eindelijk alle omwonenden weer te mogen ontvangen. "Het is voor nu een beetje proefdraaien, vrijdag komt de burgemeester en dan gaan we echt officieel helemaal open."

