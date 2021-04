Vernielde Primera in centrum Den Bosch kan eindelijk weer open

De Primera in het centrum van Den Bosch is weer helemaal opgeknapt (foto: Maaike Neuféglise) vergroot

Rekken vol met kaartjes, boeken en tijdschriften weer op hun plek en de hele winkel in een gloednieuw jasje. De Primera aan de Visstraat in het centrum van Den Bosch is ruim twee maanden na de plunderingen tijdens de avondklokrellen weer helemaal spic en span. Eigenaresse Maaike Neuféglise is trots en gelukkig, ‘Ik ben zó blij met het resultaat.”

Janneke Bosch Geschreven door

Om kwart voor zeven zaterdagavond was de klus dan eindelijk geklaard. Na een grote verbouwing heeft Maaike de hele week hard gewerkt om de winkel in te richten en af te maken. Precies op tijd, want dinsdag gaat de zaak weer open voor publiek. “Ik kijk er echt enorm naar uit”, vertelt een dolgelukkige Maaike. “Het voelt een beetje alsof ik op schoolreisje ga!”

De winkel heeft in de afgelopen maanden ook wel een aardige metamorfose ondergaan. Maaike had de winkel al acht jaar en de laatste tijd bekroop haar het gevoel dat de winkel wat uit z’n jasje groeide. “En nu moest ‘ie toch helemaal gestript. Dus hebben we wel even tijd genomen om te bedenken hoe we het dan wilden inrichten.”

Maaike was helemaal van slag na de vernielingen in haar zaak:

Zelf is ze dus erg tevreden over het resultaat. Aanstaande dinsdag kunnen de klanten zelf beoordelen wat ze ervan vinden. “Daar kijk ik het meest naar uit: om onze vaste klanten weer in de winkel te krijgen. Heel veel mensen komen gewoon dagelijks even langs, voor een krantje of een praatje. WE hebben ook echt een buurtfunctie. En ik mis de gezellige klets”, vertelt ze.

Al zal er voor dat krantje en die klets wel een afspraak moeten worden gemaakt, vanwege de coronamaatregelen. Alleen voor postpakketjes hoeft dat niet. “En dat gebeurt nu al! De telefoon staat niet meer stil”, lacht Maaike.

Al gaat ze eerst even genieten van een Paasweekend, Maaike telt de dagen af tot ze weer in haar winkeltje mag staan. “Ik ben wel moe. We hebben een lange week achter de rug en heel veel uren gemaakt. Maar ik zit ook zó vol energie. Alles is gemaakt, alles werkt weer en is weer schoon. Ik wil gewoon weer aan de slag!”

