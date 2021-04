Wattenstaaf in je neus voor een dagje Keukenhof: 'Kleine moeite'

Nathalie Kuzina wil naar een klassiek concert (foto: Omroep Brabant). De testlocatie in Breda (foto: Omroep Brabant). De testlocatie in Breda (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/3 Nathalie Kuzina wil naar een klassiek concert (foto: Omroep Brabant).

De eerste proefevenementen zijn dit weekend begonnen. Wie een dagje uit wil, moet wel eerst een coronatest ondergaan. In de commerciële teststraat op het Breepark in Breda werden zaterdag 162 van die 'prettesten' gedaan.

Een beetje onwennig loopt de van oorsprong Russische Nathalie Kuzina naar testhokje nummer dertien. De inwoonster van Breda wil zondag naar een viool- en harpconcert in een kasteel. "Ik ben blij dat ik eindelijk weer een concert kan bezoeken. Het is beter dan niks."

Met souplesse gaat het wattenstaafje diep haar neus in. "Het is hier goed geregeld. Je bent snel aan de beurt en je krijgt ook snel de uitslag", vervolgt Nathalie. "Het is even vervelend zo'n test, maar je moet het accepteren. Zo is het leven op dit moment gewoon."

Op de testlocatie in Breda waren vrijdag ongeveer negentig bezoekers. Op zondag waren het er dus al een stuk meer. Toch is het maar een fractie van wat straks de bedoeling is. In totaal zijn er twintig testhokjes op de locatie. "We kunnen makkelijk naar 6000 testen per dag of meer als er meer evenementen komen. We zijn er klaar voor om Brabant verder open te krijgen", vertelt Shahrzad Motaref, toezichthouder op de testlocatie.

"Het wordt tijd dat er testevenementen komen."

De bloembollen van de Keukenhof waren zo aanlokkelijk dat de 60-jarige Paul Janssen naar de teststraat kwam. "Het is een kleine moeite. We profiteren er maar van dat we weer mogen! Ik vind het heel leuk", vertelt de man uit Oudenbosch. "Het wordt tijd dat er testevenementen komen. Het zal straks lastig worden om te bepalen waar straks de grens ligt voor de hoeveelheid evenementen."

"Dit is de eerste keer dat ik me laat testen. Ik weet niet of dat het erg is", lacht Marga Bogers uit Etten-Leur. Ook zij wil dolgraaf naar de Keukenhof. "Het is eindelijk weer eens keer wat anders dan een wandeling op zondag. Het is goed om een keer in een andere omgeving te zijn."

Deze maand worden in Brabant proeven gehouden met toegangstesten om bezoek aan musea, dierentuinen, theaters, poppodia en sportwedstrijden mogelijk te maken. De eerste testlocatie die open ging in onze provincie was de Grote Kerk in Breda, maar daar waren zaterdag nauwelijks bezoekers.

Op onderstaand kaartje zie je welke evenementen en activiteiten in jouw buurt meedoen aan de pilot van de overheid en cultuur-, sport- en recreatiesector.

