Brand vermijden? Trek je oplader uit het stopcontact

De felle brand in een huis in Tilburg zaterdagnacht is mogelijk veroorzaakt door kortsluiting in een oplader die in een stopcontact zat. Hoe zorg je ervoor dat je je mobieltje en tablet veilig oplaadt?

Volgens verzekeraars worden de meeste woningbranden veroorzaakt door elektrische apparaten. Kortsluiting door het onveilig opladen van een apparaat is daarbij een van de de grootste risico’s.

Louise Schneider van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geeft vijf tips hoe je brandgevaarlijke situaties met je mobiele telefoon, tablet of laptop vermijdt.

Niet 's nachts opladen

"Laad je apparaat op op het moment dat je er zicht op hebt. Veel mensen doen dat 's nachts. Maar als je slaapt, merk je niet dat je mobiele telefoon helemaal is opgeladen, en dat de stekker uit het stopcontact moet worden getrokken."

'Match' tussen oplader en apparaat is niet altijd optimaal

"Waarom is het belangrijk dat de stekker uit het stopcontact wordt getrokken? Omdat niet altijd de originele stekker wordt gebruikt. Daardoor is de 'match' tussen de oplader en het apparaat niet altijd optimaal. Goedkope kabels leveren niet altijd de juiste spanning. Als je slaapt, en er gebeurt iets in die oplader, kun je niet op tijd reageren."

Oplader ook uit stopcontact

"Denk er vervolgens aan om ook de oplader uit het stopcontact te trekken. Als je die laat zitten, bestaat het risico dat de oplader warm of zelfs oververhit raakt."

Niet opladen in bed of op de bank

"Tegenwoordig zie je bij jongeren vaak dat ze hun telefoon of tablet meenemen naar de slaapkamer en dan laden ze 'm op terwijl ze in bed liggen. Als ze dat ding vervolgens onder hun kussen leggen, dan is dat veel te warm. Mogelijk ontstaat er broei, waardoor de kans bestaat dat het apparaat gaat branden."

"Wij adviseren dan ook om het apparaat op je nachtkastje te leggen, als je 'm dan toch 's nachts wil opladen. Ook een tablet opladen terwijl-ie op de bank ligt, is risicovol. Zorg voor een harde ondergrond, zoals een tafel of leg 'm op de grond. De bank is zacht, en als het apparaat om welke reden dan ook te warm wordt, dan is de kans dat er brand ontstaat groter vanwege die zachte ondergrond."

Geen verlengsnoeren gebruiken

"Wat ook vaak gebeurt: eerst een verlengsnoer in het stopcontact stoppen richting de bank, zodat je je mobieltje gewoon kunt blijven gebruiken. Soms komt er nog een extra verlengsnoer bij voor wat meer lengte. Daar wordt vervolgens de oplader op ingeplugd en dan je telefoon, laptop of tablet. Dat is geen ideale combinatie. De stroom wordt vanuit het stopcontact door de verlengkabel gestuurd naar een nieuw aansluitpunt, vervolgens naar nog een verlengsnoer en dan gaat de stroom naar de oplader en het apparaat. Hierdoor ontstaan er een paar punten waar je kwetsbaarheid hebt. Blijf dan vooral in de buurt. Zodra er iets mis gaat, signaleer je het meteen en kun je de boel lostrekken."

Huishoudelijke apparaten met elektrische accu-stations worden steeds intensiever gebruikt en er komen er steeds meer bij, zegt Schneider. "Denk aan zonnepanelen. de elektrische fiets, een hoverboard en elektrische auto." De wasmachine en wasdroger zijn belangrijke veroorzakers van brand. In de keuken zijn vaak de oven, frituurpan en magnetron de boosdoener.

De exacte oorzaak van de woningbrand aan de Mieredikhof in Tilburg moet nog worden vastgesteld. Maar het sterke vermoeden bestaat dat een oplader de boosdoener is. Meer informatie over brandveiligheid en het opladen van een batterij vind je op de website van de brandweer.

