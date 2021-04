Knokken op afspraak: hooligans Willem II wacht mogelijk celstraf

Willem II-fans stonden maandag voor de rechter (foto: archief). vergroot

Tien leden van de harde kern van Willem II wacht mogelijk een gevangenisstraf. Bij de rechtbank in Antwerpen is maandag tot twee jaar cel en een boete van 200 euro tegen hen geëist. De laagste straf die mogelijk wordt opgelegd, is één jaar achter slot en grendel.

Volgens justitie in België hebben de aanhangers van de Tilburgse eredivisieclub in 2017 meegedaan aan zogeheten free fights. Dit zijn gevechten die hooligans met elkaar regelen op een afgesproken, vaak afgelegen plek. Meestal gebeurde dit ergens in een bos.

'Dit vinden wij niet oké'

Je kunt discussiëren over de vraag of het oké is als mensen met elkaar afspreken dat ze op elkaars gezicht gaan timmeren. Nou, wij vinden dat dat niet oké is, vandaar onze eis. Het is nu aan de rechter om uitspraak te doen”, zo verduidelijkt Kristof Aerts, de woordvoerder van justitie. De eisen zijn gebaseerd op videomateriaal en informatie dat uit onderzoek naar voren is gekomen.

In het proces moeten ook ruim vijftig aanhangers van Royal Antwerp FC zich verantwoorden. Fans van deze Belgische eersteklasser onderhouden al lang een vriendschapsband met die van Willem II. Samen zouden ze geregeld de matpartijen hebben georganiseerd. Ze namen het hierbij op tegen supporters van rivaliserende clubs. Justitie vindt het nauwelijks te geloven dat er bij deze vechtpartijen niemand is gedood. Tegen twee Antwerpse verdachten werd ook twee jaar en 200 euro geëist. Zij worden gezien als leidinggevende figuren.

De zittingen gaan deze en de volgende week verder. Dan mogen ook de advocaten van de verdachten hun zegje doen. Het vonnis wordt eind mei verwacht.

Mogelijk banden met Satudarah

Eerder dit jaar meldde de Gazet van Antwerpen dat een deel van de verdachte Willem II-fans nauwe banden heeft de in ons land verboden motorclub Satudarah. Het Brabants Dagblad wist toen te melden dat Willem II zelf niets kwijt wil over de vermeende Satudarah-invloed. Wel liet het bestuur weten dat het niets wil weten van bosgevechten en andere free fights.

In ons land kregen voetbalsupporters het de afgelopen jaren ook aan de stok tijdens gearrangeerde vechtpartijen. Het komt niet vaak voor dat hiervoor mensen worden veroordeeld.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.