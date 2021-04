Veel minder verkeersdoden in Brabant, maar meer ongelukken met e-bikers

Onder meer op de N279 gebeurde vorig jaar een aantal dodelijke ongelukken (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Het aantal verkeersdoden in Nederland is in 2020 het sterkst afgenomen in Brabant. Het aantal verkeersdoden daalde van 142 in 2019 naar 99 in 2020. Ondanks de grote teruggang blijft Brabant de provincie met de meeste verkeersdoden.

Landelijk kwamen vorig jaar in totaal 610 mensen om in het verkeer. Noord-Holland, Gelderland en Zuid-Holland volgen Brabant op de voet. De minste verkeersdoden vielen in Friesland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dalende trend

De sterke daling van het aantal verkeersdoden in Brabant is opvallend. In 2018 telde onze provincie nog 150 verkeersdoden. Dat aantal daalde in 2019 al licht naar 142 en die trend zette zich vorig jaar stevig voort toen er 99 doden werden geregistreerd.

Provinciebestuurder Christophe van der Maat: “Vorig jaar sprak ik de hoop uit dat het aantal ongelukken in 2020 hard zou dalen, dat komt gelukkig uit. Deze positieve ontwikkeling is goed nieuws, maar ik blijf het herhalen: iedere verkeersdode is er een te veel. De ambitie blijft onverminderd nul verkeersslachtoffers en daar werken we hard aan.” Het is niet duidelijk waarom sprake is van een daling, dat zou deels te maken kunnen hebben met minder verkeer als gevolg van de coronacrisis.

Overigens is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid nog steeds bezig met een onderzoek naar de dodelijke ongevallen in Brabant in 2018 en 2019. De resultaten komen mogelijk in het voorjaar. Ook de Zuidelijke Rekenkamer doet onderzoek naar de verkeersveiligheid in Brabant.

Meer mannen dan vrouwen

Landelijk overleden vorig jaar dus 610 mensen door een verkeersongeval. Dat zijn er 51 minder dan in 2019. Landelijk bekeken is het het laagste aantal sinds 2015. In totaal kwamen er 453 mannen en 157 vrouwen om in het verkeer.

Onder de fietsers vielen de meeste verkeersdoden: 229. Dit is het hoogste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar. Eén op de drie verongelukte fietsers reed op een e-bike. In een reactie op deze cijfers laat de Brabantse woordvoerder van de Fietsersbond, Aad Smid, weten dat 'elke slachtoffer onder fietsers en in het verkeer in het algemeen er een te veel is.' Hij meldt verder blij te zijn dat er betere fietspaden en snelfietsroutes komen.

Ook is Smid ingenomen met maatregelen die zijn of worden genomen om bijvoorbeeld stoepranden veiliger te maken. Hij wijst op kantbelijningen die worden aangebracht en, zoals hij dat zegt, vergevingsgezinde fietspaden waarbij de randen aflopen en de kans op valpartijen minder groot is. Verder blijft de Fietsersbond ijveren voor nog meer veiligheid voor fietsers, zoals het verlagen van de maximumsnelheid en het verhogen van het toezicht hierop.

Stijging tijdens lockdown

Opvallend was de stijging van het aantal verkeersdoden tijdens delen van de lockdown. In maart en april 2020 was het het minst druk op de weg. In deze periodes vielen er meer verkeersdoden terwijl er minder verkeer was:

23 maart tot en met 19 april (week 13 tot en met 16)

15 juni tot en met 12 juli (week 25 tot en met 28)

2 november tot en met (week 45 tot en met 48)

