Eerste avondklokrelschoppers Den Bosch gestraft voor slopen en stelen

De politierechter in Den Bosch heeft vrijdag de eerste drie mannen veroordeeld voor de avondklokrellen in de stad. De straffen liepen erg uiteen.

De hoogste straf was voor Quinten T. (21), hij kreeg vijf maanden cel. Daarbovenop nóg eens vijf maanden voorwaardelijk als hij binnen twee jaar tijd weer in de fout gaat. Cem A. (21) uit Rosmalen zou erbij zijn geweest toen de Jumbo werd geplunderd. Hij kreeg vijf maanden celstraf opgelegd, twee daarvan zijn voorwaardelijk.

Ibrahim B. (20) was er ook bij maar haakte eerder af. Daarom kreeg hij 175 dagen cel, waarvan 120 dagen voorwaardelijk. Omdat hij al 55 dagen vast zit hoeft hij niet terug de cel in. De straffen verschillen omdat de relschoppers ieder een eigen rol hadden bij de vernielingen en plunderingen en soms al een strafblad hebben.

Broeierige sfeer

De officier van justitie vertelde over de gebeurtenissen van die dag. Na de hevige rellen in Eindhoven ving de politie overal geluiden op dat er weer iets zou gaan gebeuren. In Den Bosch kwamen rond het middaguur van maandag 25 januari de eerste meldingen. Jongeren wilden 'oud en nieuw herbeleven'. In de Graafsewijk waren er met de jaarwisseling al forse rellen geweest.