Stef (9) ontwerpt glitterhakken voor vrouwen én mannen: 'Echt heel gaaf'

De 9-jarige Stef uit Best heeft zijn eigen glitterhakken op de markt gebracht. Nadat de jongen vorig jaar in televisieprogramma Holland's Got Talent zijn liefde voor glitterhakken niet onder stoelen of banken stak, werd hij gepest. Stef liet zich er niet door uit het veld slaan. Met zijn eigen glitterhakken, ontworpen samen met het merk Feraggio, komt nu een droom voor hem uit. ''Ze zijn echt heel gaaf.''

Eerder schreef Stef ook al een liedje over de pesterijen en zong dat in zijn klas. Ook geeft hij sindsdien voorlichting op scholen over de gevolgen van pesten. Daarnaast presenteerde hij onlangs nog zijn eigen kledinglijn, met als boodschap dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.

''Iedereen weet wel dat ik veel van glitters houd, dus die mochten uiteraard ook niet ontbreken.''

Maar één grote droom bleef bovenaan zijn verlanglijst staan: het ontwerpen van zijn eigen stiletto's. Samen met creatief directeur Joep Maasdam van Feraggio ging hij op zoek naar dé perfecte hakschoen. ''We hebben door heel veel boeken met stoffen gebladerd. Iedereen weet wel dat ik veel van glitters houd, dus die mochten uiteraard ook niet ontbreken'', vertelt Stef enthousiast.

''Het was heel, heel moeilijk'', legt hij uit ''We wilden een hakschoen die van de ene in de andere kleur moest overgaan. Eerst wilden we een pump in de kleuren van de regenboog, maar het werd uiteindelijk dus zilver met roze.''

''Ze lopen heerlijk, maar ik ga er uiteraard niet mee voetballen. Dan gaan alle glitters eraf!''

De jonge mode-ontwerper is apetrots op zijn creatie. ''Ze zijn echt heel gaaf.'' Toch draait het volgens hem niet alleen om de blingbling. ''Het gaat vooral om het verhaal erachter. We willen laten zien dat roze niet alleen voor meisjes is. Jongens mogen ook meisjesdingen leuk vinden en andersom. Meisjes lopen tenslotte ook rond in voetbaltenues en spelen ook met auto’s.''

De glitterpumps van Stef zijn er met een hak van zeven en van tien centimeter. Goedkoop zijn ze allerminst: ze kosten maar liefst 295 euro. Maar dan heb je wel een echt paar glitterhakken van Stef. Trots én zuinig als hij is, staat zijn eigen paar glitterschoenen voorlopig alleen te shinen op zijn slaapkamer. ''Ze lopen heerlijk, maar ik ga er uiteraard niet mee voetballen. Dan gaan alle glitters eraf!''

''Mijn grootste droom? Een keer met Fred van Leer op mijn hakken lopen.''

Moeder Anouska is 'supertrots' op haar zoon. ''Pas negen jaar en dan al zijn eigen hakken ontworpen. Dat kan verder niemand zeggen.'' Al is de kans klein dat zij de glitterpumps van haar zoon ooit gaat kopen. ''Ik loop nooit op hakken. Maar misschien krijg ik binnenkort les van mijn zoon'', grapt de moeder.

De wensenlijst van de jonge Stef is voorlopig nog niet ten einde. ''Ik heb nog heel veel dromen." Zijn grootste droom? ''Een keer met Fred van Leer op mijn hakken lopen.'' Met het ontwerpen van de stiletto's is hij nu wel klaar. ''Ik zou nog wel een keer een sneaker willen maken. Eentje voor zowel mannen als vrouwen. Maar niet zoals deze glitterhakken, dat wordt te druk.''

Stef vertelde na Holland's Got Talent wat pesten met hem doet en liet zijn liedje voor het eerst op zijn school horen:

