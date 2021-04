Coronanieuws: bewoners achterstandswijken beter voorlichten over vaccinatie

00.00



Zwangere vrouwen kunnen zich veilig laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat staat in een nieuw advies dat is opgesteld door werkgroep COVID-19 & Zwangerschap. Uit veiligheidsoverweging gold voorheen het advies om alleen kwetsbare zwangere vrouwen met onderliggende ernstige aandoeningen te vaccineren. "Inmiddels weten we dat in de Verenigde Staten nu 90.000 zwangere vrouwen zijn gevaccineerd met een van de Pfizer of Modernavaccins zonder noemenswaardige bijwerkingen. Daarom wordt nu alle zwangere vrouwen geadviseerd zich te laten vaccineren."