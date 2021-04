Coronanieuws: Meerdere kroegen houden terras dicht na 28 april

10.09

De politiek moet met economische herstelplannen niet alleen terug willen naar de situatie zoals die voor corona was, maar ook naar de toekomst kijken. Die oproep doet directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau in een interview in de Volkskrant. "Al voor corona stonden we voor grote maatschappelijke opgaven, zoals de tweedeling op de arbeidsmarkt en het klimaatprobleem. We moeten die thema's in een nationaal herstelplan betrekken."