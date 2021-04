Helft Nederlanders vindt Koningsdag in Eindhoven 'zonde van het geld'

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima (foto: ANP). vergroot

Veel mensen vinden de manier waarop dit jaar Koningsdag wordt gevierd zonde van het geld. Dat blijkt uit de Jaarlijkse Koningsdagenquête van de NOS uitgevoerd door IPSOS. Het koninklijk gezin bezoekt dit jaar Eindhoven, maar door de coronamaatregelen kan hier geen publiek bij zijn en is er een digitaal programma in een studio op de High Tech Campus. De gemeente heeft er 1,75 miljoen euro voor uitgetrokken.

Uit de enquête die is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau IPSOS, blijkt verder dat de koning het laagste rapportcijfer sinds zijn aantreden krijgt, Nederlanders minder enthousiast zijn over zijn media-optredens en ook de steun voor de monarchie als geheel heeft het afgelopen jaar een klap gekregen. Daarnaast maken steeds meer mensen zich druk over de kosten van het koningshuis.

Zonde van het geld

De meeste Nederlanders begrijpen wel dat Koningsdag 2021 geen 'gewone' Koningsdag kan zijn, 58 procent zegt hier begrip voor te hebben. Dat is wel fors minder dan vorig jaar, toen antwoorde 84 procent nog dat een reguliere Koningsdag in deze periode onverantwoord is.

Dat wil niet zeggen dat ze het ook eens zijn met het kostenplaatje. 50 procent van de ondervraagden vindt het programma in Eindhoven 'zonde van het geld'. Op de vraag of de koning beter thuis Koningsdag kan vieren antwoordt 44 procent bevestigend, 21 procent vindt dat geen goed idee.

Lager rapportcijfer

Over de rol van de koning tijdens de coronacrisis zijn Nederlanders kritischer geworden. 23 procent voelt zich gesteund door de koning, vorig jaar was dat nog 40 procent. Ook zegt 36 procent hem te onzichtbaar te vinden, dit was in 2020 nog 20 procent. Wel denkt iets meer dan de helft van de Nederlanders dat de koning zich bewust is van het leed dat mensen voelen tijdens de crisis.

Het rapportcijfer dat koning Willem-Alexander krijgt was sinds zijn aantreden niet zo laag: een 7,1 tegenover een 7,7 in 2020. Koningin Máxima scoort nog steeds hoger met een 7,5, maar ook dat was vorig jaar nog een 8. Het aantal mensen dat vertrouwen heeft in de koning is met 57 procent lager dan de 76 procent van vorig jaar. Vergeleken met december 2020 is er wel een lichte stijging te zien, toen had maar 47 procent vertrouwen in hem.

Toelage Amalia te hoog

Over de media-optredens van de koning is Nederland ook kritisch. 43% vindt hem betrokken (vorig jaar: 60%) en 38% noemt hem professioneel (vorig jaar: 54 procent). Iets meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat prinses Amalia zodra ze 18 is vaker in de openbaarheid zou moeten treden.

De monarchie als geheel krijgt ook meer kritiek. 23 procent van de Nederlanders wil de monarchie helemaal afschaffen, vorig jaar was dat nog 15 procent. Daar staat tegenover dat 58 procent het koningshuis wil houden, vorig jaar was dat nog 74 procent. Over de kosten er van hebben wel meer Nederlanders zorgen. 37 procent maakt zich hier druk over, vorig jaar was dat 29 procent. Een ruime meerderheid van 72 procent vindt de toelage die Amalia gaat krijgen te hoog. De prinses ontvangt vanaf haar 18e verjaardag jaarlijks 1,6 miljoen euro.

