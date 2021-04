Koningsdag: 'Een dag om nooit te herhalen', Oranjes verlaten Eindhoven

13.30

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vertrokken even voor 13.30 uur uit Eindhoven, in dezelfde voertuigen als waar ze mee aankwamen. Even daarvoor bedankte de koning Eindhoven voor de gastvrijheid. Hij zei dat hun harten uitgaan naar de mensen die geen feest kunnen vieren doordat ze dierbaren zijn kwijt geraakt of bijvoorbeeld in een ziekenhuis, op de ic, staan op dit moment.

De koning vierde zijn 54e verjaardag. Net als zijn verjaardag van vorig jaar was het feest vanwege het coronavirus in aangepaste vorm. Bij de activiteiten in Eindhoven was geen publiek. Willem-Alexander benadrukte even voor het einde van het bezoek in een gesprek met journalisten te hopen dat volgend jaar weer meer contact met de mensen mogelijk is.