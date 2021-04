Koningsdag: Gezin bereidde zich voor op regioquiz

Koning Willem-Alexander vierde dinsdag zijn 54ste verjaardag in Eindhoven. We volgen de verdere ontwikkelingen in onze provincie rondom Koningsdag in dit liveblog.

Bij een regioquiz nam de Koninklijke Familie het op tegen andere Brabantse teams. Maar de Oranjes wonnen. Was het doorgestoken kaart, zo vroeg onze verslaggever aan koning Willem-Alexander en koningin Maxima. “Nee”, zegt Willem-Alexander. “De hele familie was daarom van tevoren ook erg zenuwachtig maar gelukkig kregen we veel steun van de commissaris”, waarmee hij op Ina Adema doelt.

De politie ontruimt het park vanwege de drukte en een aantal kleine opstootjes. Het was al de hele dag druk in het park, de ingang werd eerder al gesloten waarna alleen nog mensen het park uit mochten.

De ME gaat Park Valkenberg in Breda ontruimen. "Luister naar de aanwijzingen van de politie en handhavers en verlaat rustig het park", zo meldt de politie op Twitter.

Van Amsterdam tot Haarlem en van Utrecht tot Breda. Op verschillende plekken is het te druk in de parken of in het centrum. De gemeentes vragen mensen om niet meer te komen. In het Amsterdamse Vondelpark begeleidt de politie mensen uit het park.

Joke uit Deurne wint de tompouce na een geweldig leuk berichtje van haar zusje Petra. Zoon Gijs en vader Kees van ‘t IJshuys in Heusden hebben de tompouce van anderhalve meter gemaakt. ‘t Brabants Buske mocht die vandaag weg geven. Joke is enorm Oranjefan én Buskefan. Met tranen in haar ogen heeft ze de komische lange tompouce in ontvangst genomen.

Op deze zonnige Koningsdag is het druk in de parken . Park Valkenberg in Breda is inmiddels afgesloten vanwege de drukte, het gaat vandaag ook niet meer open. De rij om in het Spoorpark in Tilburg binnen te komen is groot, beveiligers laten nu alleen mensen binnen als er mensen naar buiten komen.

Van de koningsgezinde feestvierders zeggen de meesten (38 procent) het oranjefeestje alleen te vieren of met het eigen huishouden. Bovendien zijn vier op de tien deelnemers van plan om dinsdag in hun woonplaats te blijven.

14.20

Vijf kwartier in de file voor tompouces van Robèrt van Beckhoven



In de file staan op Koningsdag is iets van alle tijden. Maar waar het vroeger vooral was op weg naar een groot festival, was het in Oisterwijk vandaag aansluiten in een lange rij met auto's voor het afhalen van een tompouce. Op het hoogtepunt stonden bezoekers vijf kwartier in de rij voor de oranje lekkernij.

Dat er zo'n drukte ontstond in Oisterwijk zorgde voor verbazing bij de medewerkers van Bij Robèrt. Alles was namelijk op bestelling, dat er zo'n drukte ontstond was dus opmerkelijk. De drukte leverde ook gevaarlijke situaties op, omdat het zo druk was dat er af en toe auto's op het spoor stonden.