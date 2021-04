Koningsdag: Koningsdag 2021 de duurste ooit: 1,75 miljoen euro

08.00

In Eindhoven is bij de viering van Koningsdag dinsdag geen publiek aanwezig. Maar Willem-Alexander, Máxima, Amalia, Alexia en Ariane hebben een vol programma dat zich afspeelt op de High Tech Campus. Het gezin begint de dag met het rijden in een karavaan van oude en nieuwe auto's. De koning rijdt met Amalia voorop in een oude DAF die de koninklijke familie jarenlang gebruikte tijdens vakanties in Italië.