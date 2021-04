Illegale sigarettenfabriek Schaijk: mogelijke leiders gepakt in Polen

De politie denkt de bazen gepakt te hebben van een illegale sigarettenfabriek in Schaijk. De criminelen wonen in Polen. Vorige week zijn ze opgepakt.

In totaal zijn nu dertig verdachten aangehouden. Voor zover bekend geen enkele Nederlander. Er is 94 ton tabak onderschept, meldt Europol (de samenwerkende Europese politiediensten). De actie kreeg de naam Operatie Pitbuul.

De zaak kwam voor het eerst in het nieuws in maart dit jaar. Toen viel de politie binnen op 15 adressen, waaronder een loods in Schaijk. Daar zat een werkende sigarettenfabriek. Gelijktijdig was er een inval in het Limburgse Heerlen bij een fabriek in opbouw. Er werd veertig ton tabak gevonden en 5,4 miljoen sigaretten.