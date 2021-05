Coronanieuws: aantal coronabesmettingen deze week tien procent gedaald

10.48

Jurgen en Gonnie Linssen uit Helmond kunnen niet wachten totdat ze weer gasten mogen ontvangen in hun B&B La Vecchia Scuola in Montefano in Italië. De persconferentie van dinsdag van Mark Rutte en Hugo de Jonge wordt dan ook in Italië op de voet gevolgd. Dan wordt mogelijk wat gezegd over wat mogelijk is in de zomervakantie.