Coronanieuws: 'Vaccineren in ziekenhuizen wil nog niet vlotten'

08.33

De Amerikaanse autoriteiten hebben het coronavaccin van Pfizer/BioNTech maandag goedgekeurd voor gebruik bij 12- tot 15-jarigen. De medicijnwaakhond FDA spreekt over een nieuwe belangrijke stap in de strijd tegen het coronavirus. Er werd al uitgekeken naar de toestemming nadat beide bedrijven in maart bekendmaakten dat uit een klinische test bleek dat het vaccin veilig en effectief is voor 12- tot 15-jarigen. Het vaccin was al goedgekeurd vanaf 16 jaar.