Dode baby Wernhout krijgt naam en herdenking van de gemeente

De gemeente Zundert gaat een passende naam zoeken voor de dood gevonden baby. Het pasgeboren meisje werd woensdagmiddag in een vuilniszak gevonden op een bungalowpark in Wernhout. Politie en justitie zijn op dit moment nog druk met het onderzoek.

"Het meisje krijgt natuurlijk een naam", vertelt Nienke van Esch van de gemeente Zundert. "Maar we wachten daarmee totdat het onderzoek is afgrond." De gemeente is daarnaast al aan het nadenken over een afscheidsdienst. "Vanwege de grote impact willen we goed kijken hoe we dat gaan doen."

Wie geeft naam?

De gemeente wacht tot het onderzoek is afgerond omdat de mogelijkheid bestaat dat politie en justitie de moeder van het kind vinden. Mocht dat niet gebeuren, dan is het aan de burgemeester om een vondeling aan te geven in zijn gemeente. Vervolgens is het aan de ambtenaar die de aangifte opneemt om een naam te geven.

In de praktijk wordt er zorgvuldig over een naam nagedacht zoals bij de vondst van een dode baby in Boxtel. De toenmalige burgemeester koos samen met de politie voor de naam Sterre van de Laarakker. De achternaam verwijs naar de weg waar het meisje gevonden werd. En in 2007 werd bij het Engelermeer in Den Bosch een baby lichaampje gevonden. Die baby kreeg de naam Engeltje.

Afscheid

De gemeente Zundert kan op dit moment, vanwege het onderzoek, nog niet zeggen wanneer het meisje aangegeven wordt door de burgemeester. Ook een datum voor een afscheid en mogelijk begrafenis is nog niet duidelijk.

