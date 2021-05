Coronanieuws: 1135 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

15.24

In Brabant zijn in de afgelopen 24 uur 1135 mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Een dag eerder waren dat er een stuk minder, namelijk 406. Volgens het RIVM kwam dat door een fout in zijn computersysteem. De komende dagen worden de incomplete cijfers van maandag gecorrigeerd, waardoor de cijfers de rest van de week hoger zullen uitvallen. Ondanks de storing is het wel duidelijk dat er de afgelopen dagen sprake is van en dalende tendens in Brabant, maar ook in de rest van Nederland is dat het geval.