Coronanieuws: economie in lichte recessie door lockdown

04.50

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar waarschijnlijk in een recessie beland. Dat is althans in doorsnee de verwachting van economen gepolst door persbureau Bloomberg. De kenners gaan uit van een krimp van het Nederlandse bbp met 0,5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het slotkwartaal van 2020 was volgens de laatste cijfers sprake van een neergang met 0,1 procent. Wat zeker is, is dat de coronamaatregelen in de eerste maanden van dit jaar flink op de economie drukten.