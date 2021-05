Mishandelde eendjes knappen op: 'Ze badderen en kwaken lekker mee'

De twee eendjes die de mishandeling overleefde (foto: Sharon van Offeren). vergroot

Twee kleine eendjes bleven over nadat twee jongens eieren van een broedende moedereend kapot gooiden in Uden. "Acht eendjes werden hierheen gebracht, maar zes hebben de volgende dag niet gehaald", aldus Sharon van Offeren, eigenaresse van vooropvang de Maashorst in Schaijk. "Met de twee overgebleven eendjes gaat het goed. We hopen dat ze over een week naar buiten kunnen."

Twee weken geleden overgoten twee jongens (12 en 14 jaar) een broedende moedereend met frisdrank. Daarna gooiden ze al haar tien eieren kapot. Twee eendjes overleden direct en de acht overgebleven eendjes werden naar Vooropvang De Maashorst gebracht waar eigenaresse Sharon van Offeren zich over hen ontfermde.

Vliegen vanzelf weg

"Zes van de acht eendjes hebben de eerste nacht toen niet overleefd", vertelt Sharon. Maar met de twee overgebleven eendjes gaat het het goed. "Ze zijn gezond en zitten bij andere eendjes. De twee eendjes badderen en kwakkelen lekker met hen mee."

De twee eendjes hebben geen naam gekregen. "Wilde dieren krijgen hier geen namen." De omgeving van de eendjes is 'gezellig druk'. "Er zitten hier nu zo'n vijftig kraaien, dertig kool- en pimpelmezen, dertig gansjes en tachtig eendjes", vertelt Sharon lachend.

"Sinds gisteren zijn ze onder de warmtelamp uit en we hopen ze over een week naar buiten te kunnen doen", aldus de eigenaresse. "Het buitenverblijf heeft een grote vijver. "Zo kunnen we eerst kijken hoe het buiten gaat, of ze zelfstandig eten en drinken. Als dat goed gaat, vliegen ze vanzelf een keer weg."

Wijsheid en respect bijbrengen

Voor Sharon blijft het onbegrijpelijk dat de eenden zo'n leed is aangedaan door de jongens die zelf ontkennen dat ze er iets mee te maken hebben. "Dat je er twee kan redden, maakt je wel gelukkig. Maar ik vind die daden nog steeds niet kindwaardig. Dit is kwaadbewust gedaan. Ik vind dat ze gestraft moeten worden als volwassenen. Ze mogen hier best wel hun zomer komen spenderen. Dan zullen we ze wijsheid en respect voor dieren bijbrengen."

