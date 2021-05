NAC-supporters boos op politie: 'Wij hielpen juist de man die onwel werd'

Wachten op privacy instellingen... Chaos buiten het stadion na nederlaag van NAC. Volgende Vorige vergroot 1/2 NAC-fan over ongeregeldheden rond reanimatie: 'Wij gingen arm in arm om de brandweermensen heen staan'

NAC-supporters ontkennen dat ze tijdens de rellen van zondag de hulpverleners die een man probeerden te reanimeren hebben belaagd. Ze probeerden hen juist te helpen, zo stellen verschillende supporters die bij de ongeregeldheden buiten het stadion waren na de mislukte promotiewedstrijd tegen NEC.

"Ik zag die man daar liggen, terwijl hij gereanimeerd werd door een andere fan", vertelt een van hen. "Toen kwam de brandweer aan en heb ik die samen met andere supporters naar deze man geleid. Een andere groep supporters die kwam kijken, werd weggestuurd en iemand die aan het filmen was, kreeg een stuk of vijf klappen. Daarna gingen wij arm in arm om de brandweermensen heen staan zodat die rustig hun werk konden doen."

"Ze hebben zelfs brandweermensen geslagen."

Vervolgens zag hij een busje van het arrestatieteam aankomen. "Die waren op zoek naar iemand en die hebben ze gepakt. Maar op de terugweg liepen ze ons volledig omver en begonnen ze óns te slaan. Terwijl wij om de brandweer heen stonden. Ze hebben zelfs brandweermensen geslagen. Daarna keerde iedereen zich tegen het arrestatieteam en is er een fakkel gegooid. Maar die was niet op de man gericht die gereanimeerd werd of de hulpverleners, want iedereen probeerde juist te helpen."

Een andere NAC-supporter bevestigt dit verhaal. "Vrienden van me hoorden bij de groep die de jongen die onwel was geworden, probeerde te helpen omdat de ambulance er nog niet was", vertelt Joe. "Ik stond iets verderop en zag die bus van de politie aan komen rijden. Vervolgens begonnen die politiemensen op die gasten in te slaan. Terwijl zij handelden uit goede bedoelingen."

"We zijn geen steenkoude mensen."

Ook NAC-supporter Mark zag wat er gebeurde tijdens de ongeregeldheden naast het Rat Verlegh Stadion. Hij vertelt dat supporters zagen hoe de fan onwel werd. "Ze sprongen meteen te hulp. Sommigen begonnen met reanimeren, anderen hebben de weg vrijgemaakt voor de hulpdiensten. Ze sloegen de armen ineen en blokkeerden iedereen die hier niet bij hoorde te zijn."

Ook volgens hem ging het pas mis toen het arrestatieteam een charge deed op de plek waar de fans een ring vormden om het slachtoffer. "Daardoor werd het voor de brandweer en de hulpverleners lastiger en gevaarlijk."

Hij benadrukt dat de NAC-fans dus niet gezien moeten worden als 'steenkoude mensen'. "De supporters hebben met man en macht gevochten voor dit slachtoffer", benadrukt hij. Maar ondanks alle reanimatiepogingen is de NAC-fan die onwel werd uiteindelijk toch overleden.

"Wat niet door de beugel kan, nemen we mee in ons onderzoek."

De politie laat weten dat er bekeken wordt wat er precies gebeurd is tijdens de ongeregeldheden rond het Rat Verlegh Stadion. Volgens een woordvoerder hebben 'hulpverleners te allen tijde hulp aan het slachtoffer kunnen bieden, ondanks de hele situatie daar'. "Een situatie dat omstanders weggedreven werden of geslagen zijn, zou voorgekomen kunnen zijn in alle hectiek. Maar wij zien ons niet als aanstichter van dit dreigende geweld richting de politie. En de aanhouding die verricht werd is voor iemand die verdacht wordt van een stevig strafbaar feit."

De woordvoerder benadrukt: "Als iets niet door de beugel kan, nemen we dat mee in ons onderzoek. We gaan het allemaal evalueren met NAC en de gemeente.‘’

