Stef (9) houdt van glitterhakken, maar kiest toch voor The Sound of Music

Stef speelt de rol van Kurt von Trapp. vergroot

De 9-jarige Stef Smits uit Best, onder meer bekend van zijn glitterhakken, gaat een nieuwe carrière tegemoet. Hij wordt musicalster. Hij heeft de rol gekregen van Kurt von Trapp in de nieuwe Nederlandse versie van de musicalklassieker 'The Sound of Music'. Zijn moeder Anouska is zo trots als een pauw: “We dachten: het is ‘m toch maar mooi gelukt! We hebben het maanden stil moeten houden.”

Ook al is hij nog maar negen, Stef kwam al regelmatig in het nieuws. Hij werd in één klap beroemd door zijn optreden in 'Holland's Got Talent' waarin hij aangaf dat hij graag op glitterhakken loopt. Daarna werd hij veel gepest. Stef liet zich zeker niet uit het veld slaan en kwam met een liedje over pesten, lanceerde zijn eigen kledinglijn en kwam daarna met zijn zelf ontworpen glitterhakken op de markt. Nu mag hij dus in een musical spelen.

"Andere kinderen herkenden Stef van de glitterhakken."

Stef oefent de liedjes thuis op zijn kamer. “Do, daar start en stop je mee”, zingt hij vol enthousiasme. In januari deed Stef auditie voor de rol van Kurt, een van de zeven kinderen van kapitein Von Trapp. “Ik heb een filmpje ingestuurd. Ik kwam steeds een ronde verder. Het zingen vind ik het leukste.” Zijn moeder kan het nog steeds niet geloven. “Duizend kinderen deden er auditie voor alle kinderrollen. Hij moest de liedjes van 'The Sound of Music' zingen en een scène spelen. Dit is voor hem een droom. Hij is er echt heel erg blij mee.”

Stef staat op het podium naast Nandi van Beurden uit Tilburg. Ze won het AVROTROS-programma 'Op Zoek naar Maria' en zij speelt nu de hoofdrol van Maria, de non die gouvernante van de kinderen wordt. Stef werd tijdens de audities herkend door andere kinderen. "Ze kenden hem van de glitterhakken", zegt zijn moeder.

Het zijn nu drukke tijden voor de familie Smits. Al sinds eind maart rijden ze drie keer per week met Stef naar Amsterdam. Voor een repetitie van vijf uur. In de auto worden de liedjes nog eens doorgenomen. “Hij moet dansen, zingen. Hij moet van alles. Een voorstelling duurt twee uur en drie kwartier. Dat is pittig. Ze hebben een hele kindercast voor dezelfde rollen want je mag als kind niet alles doen. Ook negen andere kinderen spelen de rol van Kurt. Je hebt een maximumaantal speelbeurten. Stef mag 24 voorstellingen mee doen. Hij vindt het fantastisch.”

"Hier ga ik mij op focussen. Ik sta liever op het podium."

De voorstellingen beginnen in het AFAS Circustheater Scheveningen en daarna treden ze door het hele land op. Stef werd met name bekend om de glitterhakken die hij ook zelf ontwierp. Toch ligt zijn hart meer bij de musicals, zegt zijn moeder. “Daar is hij al heel veel jaren mee bezig. Hij heeft audities gedaan in de Efteling, maar toen was hij nog heel klein. Iedere keer lukte dat niet en nu is het wel gelukt. Het is zijn droom om op het podium in de theaters te staan.” Stef is het ermee eens. “Hier ga ik mij op focussen. Hier ga ik mee bezig zijn. Ik sta liever op het podium.”

Eerder gingen we bij Stef langs en liet hij zijn kledinglijn zien:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.