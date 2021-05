Bloemen voor overleden NAC-supporter Ronald bij stadion

Foto: Ronald Sträter. vergroot

Bij het Rat Verlegh Stadion in Breda zijn dinsdag bloemen neergelegd bij vak G. Het is een eerbetoon voor NAC-supporter Ronald uit Oosterhout. Hij had een seizoenskaart in vak G. De fan overleed nadat hij onwel was geworden tijdens de rellen na afloop van de play-off-finale tussen NAC en NEC afgelopen zondag.

Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat heeft uiteindelijk niet mogen baten. "Veel sterkte aan vrienden, familie en de mensen die geprobeerd hebben zijn leven te redden. Rust zacht, Ronald", schreef Fanzine De Rat, een website van NAC-supporters.

Na de nederlaag van NAC tegen NEC (1-2) in de finale van de play-offs braken er rellen uit bij het stadion. Een deel van de fans belaagde de hulpverleners. Ook tijdens de reanimatie van de supporter werd het ambulancepersoneel bekogeld met vuurwerk.

Verschillende NAC-fans ontkennen dat ze de hulpverleners hebben belaagd en gehinderd. Ze probeerden hen juist te helpen, vertellen diverse supporters aan Omroep Brabant.

De ongeregeldheden zorgen voor grote woede en verontwaardiging. De gemeente, politie en de club zelf noemen de rellen van zondag een zwarte bladzijde voor Breda en NAC.

"Het geweld ging alle grenzen te buiten", schrijven de gemeente en NAC Breda in een gezamenlijk statement. "Dit had niets meer met voetbal te maken en niets met het supporten van je club. Dit gedrag doet de naam van NAC Breda, de echte supporters en de stad Breda geen enkele eer aan."

