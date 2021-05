Vermiste poezen zijn gevonden na brand in appartementencomplex

Lotte heeft haar poezen terug. vergroot

De poezen Rosita en Nicky van Lotte Joldersma, die vermist werden na de uitslaande brand zaterdagnacht in het appartementencomplex aan de Carolushof in het centrum van Den Bosch, zijn gevonden en maken het goed. Toen Lotte woensdagmiddag eindelijk terug mocht in haar woning, kwamen ze al snel tevoorschijn.

Lotte is nog aan het bijkomen van alle hectiek. Zaterdagnacht werd ze samen met de andere bewoners geëvacueerd vanwege een grote brand in haar appartementencomplex. De poezen waren in alle verwarring in het gebouw achtergebleven.

Toen het vuur geblust was, wilde Lotte de huisdieren gaan zoeken, maar ze mocht van de brandweer niet naar binnen. Ze verspreidde flyers in de binnenstad met foto's van de poezen.

"Ze waren flink geschrokken, het zijn echte angsthazen."

Woensdagmiddag was de kust eindelijk veilig en mochten bewoners weer terug naar hun woningen. Lotte, die op de vijfde etage woont en alleen rookschade had, zag de huisdieren meteen toen ze binnenkwam. "Ze waren flink geschrokken, het zijn echte angsthazen."

Zwartgeblakerde ramen herinneren aan de brand van zaterdag vergroot

Maar nadat ze wat eten hadden gekregen, wilden ze weer knuffelen. De poezen maken het goed, maar Lotte gaat voor de zekerheid nog wel met ze naar de dierenarts. Waar de dieren de afgelopen dagen waren, dat weet ze niet. Alle deuren waren open, dus ze konden overal heen.

Lotte is natuurlijk ontzettend blij dat haar poezen terug zijn. Ook zegt ze dat haar appartement perfect is schoongemaakt na de brand. In de gang hangt nog een doordringende rooklucht, maar binnen ruikt het weer fris en is alles weer schoon.

"We willen voorkomen dat ongewenste gasten zomaar naar binnen kunnen."

Geleidelijk keren de bewoners woensdag terug naar huis. Voor de ingang van het complex staat een beveiliger. Alleen bewoners die toestemming hebben gekregen, mogen naar binnen. "Veel deuren staan nog open, dus we willen voorkomen dat ongewenste gasten zomaar naar binnen kunnen", zegt een beheerder.

De appartementen zijn op twee na weer bewoonbaar. Zwartgeblakerde ramen van het appartement waar het vuur zaterdagnacht ontstond, herinneren nog aan de brand.

