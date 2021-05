E. colibacterie pas maandag uit drinkwater, meer tijd nodig voor zuivering

Foto: Omroep Brabant. vergroot

Inwoners van Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert en een aantal andere dorpen in Zuidoost-Brabant moeten hun water ook zondagavond en maandag laten koken voordat ze het kunnen gebruiken. Het is Brabant Water niet gelukt om de E. colibacterie zondag al helemaal uit het water te krijgen. Het drinkwaterbedrijf hoopt het probleem nu maandagavond om zes uur verholpen te hebben.

"Tot in ieder geval maandag 31 mei 18.00 uur geldt dit kookadvies. Wij begrijpen dat deze situatie vervelend voor u is en werken hard om het zo snel mogelijk op te lossen", zo stelt Brabant Water op haar site.

In het drinkwater van Eersel, Duizel, Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel en Bladel werd zaterdag de bacterie gevonden die kan zorgen voor diarree en maag- en darmklachten. Bewoners werden via een NL-Alert gewaarschuwd. Ze kregen een kookadvies.

Water dat ze willen gebruiken, moet eerst drie minuten gekookt worden. Dat geldt niet alleen voor drinkwater, maar ook voor het maken van koffie, thee, limonade, flesvoeding, voor tandenpoetsen en voor het bereiden van de maaltijd.

De E. colibacterie komt voor in de darmen van mens en dier. In de dikke darm kan de E. colibacterie nuttig zijn omdat die de groei van schadelijke bacteriën voorkomt. Volgens het Voedingscentrum zijn er ook enkele typen die een voedselinfectie kunnen veroorzaken. In de volksmond wordt de E. colibacterie ook wel de poepbacterie genoemd.

Onduidelijk is hoe de bacterie in het water kwam. Het probleem zou zondagmiddag verholpen zijn, schatte het bedrijf eerder. Er is echter meer tijd nodig.

"We spoelen de leidingen op hoge snelheid met water. Dat helpt, maar er zijn nog sporen van de bacterie zichtbaar en we willen het zekere voor het onzekere nemen", zegt een woordvoerder. "We zien dat het de goede kant opgaat."

Door het spoelen kan de waterdruk lager zijn, ook kan bruin water uit de kraan komen. Je kunt het drinken nadat je het gekookt hebt, maar niet iedereen wil dit. In de supermarkten zijn de flessen met water niet aan te slepen.

