Wat is de E. colibacterie en is het gevaarlijk?

Omdat de E. colibacterie in het water zit, moeten inwoners van een aantal dorpen in Zuidoost-Brabant hun kraanwater tot maandagavond koken. Maar om wat voor bacterie gaat het en wat doet die met je lichaam?

Malini Witlox Geschreven door

Wat is de E. colibacterie?

E.coli staat voor Escherichia coli. Eigenlijk is er niet één E. colibacterie, er zijn meerdere varianten. De bacterie komt van nature voor in de darmen van dieren en mensen. In de dikke darm beschermt het tegen ongecontroleerde groei van schadelijke bacteriën.

Er zijn ook enkele stammen die een voedselinfectie kunnen veroorzaken en het kan zorgen voor een blaasontsteking.

Hoe zit dat?

Sommige E. coli kunnen ‘plakken’ aan slijmvlies, bijvoorbeeld aan dat van de urinewegen. Bacteriën die daar stevig plakken, worden niet weggespoeld door de urinestroom, zo stelt het RIVM. Ze kunnen tegen de stroom in naar boven kruipen en in de blaas terechtkomen. Dat is het geval bij een blaasontsteking. Dit kan vanzelf overgaan en anders geeft de dokter antibiotica tegen blaasontsteking.

Hoeveel soorten E. Colibacterien zijn er?

Het gaat om honderden soorten. De meeste E. coli veroorzaken geen ziekteverschijnselen. Alleen van de soorten die de gifstof shigatoxine produceren, ook verocytotoxine genoemd, kun je ziek worden. Ongeveer 200 verschillende E. coli bacteriën maken deze gifstof aan.

Welke stammen geven voedselinfectie?

Er zijn enkele typen E. coli die een voedselinfectie veroorzaken, aldus het Voedingscentrum. Het gaat om EHEC en STEC. Deze typen kunnen voorkomen op rauw vlees, rauwe groente en rauwe melkproducten.

Besmetting kan voorkomen worden door hygiënisch te werken en vlees goed gaar te bakken. Vooral na het aanraken van rauw vlees, is het belangrijk om handen goed te wassen.

Ik hoor iets over STEC en EHEC, hoe zit dat?

STEC is een afkorting voor de shigatoxine-producerende E. Coli. De bacterie zit in de darmen van dieren. De dieren worden er zelf niet ziek door, maar kunnen wel mensen besmetten. Vooral dieren op de boerderij dragen deze E. coli-stammen bij zich, bijvoorbeeld koeien, schapen en geiten. Het kan ook in mest zitten. Maar ook door rauw voedsel te eten kun je met besmet raken. De gifstof veroorzaakt schade aan de cellen in de darmwand. Gemiddeld drie of vier dagen (maximaal 14 dagen) na besmetting met de bacterie, treedt diarree op.

De E. coli groep binnen de STEC die ernstige ziekte kan veroorzaken is de enterohemorragische E. coli ofwel EHEC.

Hoe komt de bacterie in het drinkwater?

Dat is nog niet duidelijk. In waterplassen zit de bacterie wel vaker, die wordt dan overgebracht door dieren of hun uitwerpselen. Bij zwemwater wordt dan een zwemverbod ingevoerd. Maar het drinkwatersysteem is afgesloten. Brabant Water onderzoekt nog hoe de bacterie in de watervoorziening is gekomen.

In Oss zat de bacterie in 2017 in het drinkwater. Het kwam er toen in bij werkzaamheden.

Wat kan ik doen?

Inwoners van Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Eersel, Duizel, Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel en Bladel moeten het kraanwater eerst koken voordat ze het gebruiken.

Dat geldt niet alleen voor drinkwater, maar ook voor het maken van koffie, thee, limonade, flesvoeding, voor tandenpoetsen en voor het bereiden van de maaltijd.

Koffiezetapparaten en waterkokers verhitten water vaak niet drie minuten lang tot het kookpunt. Daarom wordt geadviseerd het water in een pannetje op het vuur te koken.

