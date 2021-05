Avondklokrellen: raddraaiers krijgen celstraffen tot 4 maanden

Deze auto moest eraan geloven in Den Bosch (foto: SQ Vision). vergroot

Drie mannen die zich op 25 januari misdroegen in Den Bosch hebben hiervoor bij de politierechter straffen gekregen, variërend van vier maanden cel (plus vier maanden voorwaardelijk) tot een taakstraf van tachtig uur. Ook moeten ze schadevergoedingen tot ruim 38.000 euro betalen. Ze deden mee aan de zogenoemde avondklokrellen, een dag nadat de Eindhovense binnenstad vanwege vergelijkbare ongeregeldheden in een slagveld was veranderd.

De drie raddraaiers die zich voor hun aandeel in Den Bosch moesten verantwoorden, zijn 19 tot 21 en komen uit deze stad zelf, Boxtel en Schijndel. Allen werden beschuldigd van openlijk geweld. Twee van hen was ook opruiing ten laste gelegd. De aanklacht van het Openbaar Ministerie vermeldde verder delicten als diefstal, poging tot diefstal en vernieling.

Veel vernielingen in binnenstad

Meest in het oog springende doelwit van de relschoppers, die avond in Den Bosch, was het Primera-filiaal aan de Visstraat. Een crowdfundingsactie om de schade te kunnen herstellen leverde ruim een ton op.

Ook elders in de Bossche binnenstad sloegen de vandalen toe, hierbij werden auto’s, fietsen en ruiten vernield en andere winkels geplunderd. Er werd met onder meer stenen en vuurwerk gegooid. Hiervoor zijn tientallen mensen aangehouden, van wie een aantal pas nadat het opsporingsprogramma Bureau Brabant er aandacht aan had besteed. Voor hun betrokkenheid zijn er acht al veroordeeld.

Lees in ons dossier wat er op 24 en 25 januari in (onder meer) Eindhoven en Den Bosch allemaal misging.

De zaak rondom een vierde verdachte, een 21-jarige man uit Den Bosch, wordt later behandeld. Eigenlijk stond deze ook voor maandag gepland.

