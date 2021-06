Anjo R. bedreigde burgemeester van Oss: 'Ik was boos, ik was alles kwijt'

Gemeentehuis Oss (foto: archief) vergroot

Anjo R., de broer van de vermeende Brabantse drugshandelaar Martien R., heeft de burgemeester van Oss niet bang willen maken toen hij dreigde haar huis plat te gooien. Dat zei hij woensdag bij de rechtbank in Den Bosch. De Ossenaar was boos geworden in zijn cel toen hij hoorde dat de gemeente zijn woonwagen had laten slopen.

De zaak tegen Anjo R. (46) is een onderdeel in het grote drugsproces tegen zijn broer Martien (50). Die laatste wordt verdacht van het leiden van een drugsbende die ook handelde in wapens. Met Martien zijn acht familieleden en zes anderen verdacht in een van de grootste rechtszaken ooit in Brabant.

Anjo R. wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar april burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van Oss heeft bedreigd. Dat gebeurde toen bijna alle verdachten al waren opgepakt. De gemeente Oss besloot tot het opruimen van de staanplaats van Anjo R. en het vernietigen van zijn woonwagen, inclusief de inboedel.

"Haar huis gaat plat, zo simpel is het."

Daarop belde hij met een ambtenaar. Hij eiste een nieuwe woonwagen en dreigde vanuit de gevangenis: "De dag dat ik hier uitkom. Ze rijdt in een groene auto. Haar huis gaat plat, zo simpel is het."

R. had dat niet zo bedoeld, zei hij woensdag tegen de rechtbank. "Ik was boos, ik was alles kwijt. Ik heb spijt van die uitlatingen." Volgens de officier van justitie is de dreiging echter bewezen. "De burgemeester voelde zich bedreigd en in haar persoonlijke levenssfeer aangetast."

Anjo R. was toch naar de rechtbank gekomen. De rest van zijn familieleden boycotten het proces. Ze zeggen geen vertrouwen meer te hebben in de rechtbank en vrezen dat het vonnis toch al klaar ligt.

De officier vond woensdag ook bewezen dat Anjo R. veertig vaten van tweehonderd liter dadelsap heeft gestolen, op 15 augustus 2019 in Edam. Volgens justitie dacht de groep rond Martien R. dat er cocaïne was opgelost in het fruitsap.

Die roof werd een flop. Ze huurden een vrachtauto bij een groot verhuurbedrijf, op eigen naam en zonder kentekenplaten te verwisselen. Tot slot parkeerden ze de wagen met vaten opvallend op een openbare parkeerplaats, waardoor al snel de politie werd gebeld.

"Dan ben je het doodslaan niet waard."

Martien R. was daar boos over, zo bleek uit een afgeluisterd gesprek. "Dan ga je met acht mensen en is er niemand die eraan denkt dat er track en trace op die wagen zit? Dan ben je het doodslaan niet waard." Uiteindelijk bleek er zelfs niet eens drugs in het dadelsap te zitten. Volgens justitie is alleen Anjo R. vervolgd voor deze roof en de anderen niet, 'gelet op de veelheid aan andere feiten bij hen'.



Eerder op de dag kwam de drugszaak rond verdachte Toon R. (41) aan de orde voor de rechtbank. Toon R. is de neef van Martien R. Hij bleef na de invallen rond Operatie Alfa tot mei 2020 voortvluchtig. De politie kon hem dankzij de hack bij Encrochat opsporen op een vakantiepark in Ede. Hij had daar drugs en grondstoffen bij zich en was volgens het OM gewoon doorgegaan met het maken van drugs.

Op zijn laptop stond het strafdossier van oom Martien R. en meerdere familieleden. Dat strafdossiers werden gelekt, bleek ook maandag al. Toen werden afgeluisterde gesprekken afgespeeld in de rechtbank. Martien was te horen terwijl hij zei dat iemand "een advocaat van ons" moest nemen. "Dan hebben we meteen inzage", zei hij daarover.

Het proces gaat op vrijdag verder. De eisen zijn gepland op 1 juli en de uitspraak op 6 september.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.